Slučajno ili ne, tako je kako je i nadamo se kako neće biti presudno. FIFA je, naime, odstupila od svoje logične i uobičajene prakse da se utakmice odigravaju po abecednom redu skupina, te je derbi Hrvatske i Belgije u skupini F (1. prosinca u 16.00 po našem vremenu) stavila na raspored četiri sata prije utakmica u grupi E kojima se susreću Japan i Španjolska te Kostarika i Njemačka.

Novac puno toga diktira

Po svemu sudeći FIFA je to učinila kako bi osigurala da se najatraktivniji dvoboj može gledati u neko normalno vrijeme diljem svijeta, što bliže prime-timeu. Odnosno odluka je donesena kako bi zarada bila što veća, jer u to vrijeme reklame koje se vrte, od TV-a do ostalih medija, su vidljivije i tako skuplje po cijeni, odnosno donose zaradu. No, isto tako, tako neće moći biti kalkuliranja. No, svakom tko prati nogomet jasno je kako je u ovom slučaju u pitanju samo i isključivo novac.

Križamo sa skupinom u kojoj su Španjolci i Nijemci

Inače, skupina F u kojoj se natječe Hrvatska se križa s grupom E u kojoj su favoriti Španjolci i Nijemci, a u našoj grupi uz Belgiju nalaze se još Maroko, s kojim otvaramo nastup na turniru 23. studenog u 11.00 po našem vremenu, te 27. protiv Kanade u 17.00.

Kad smo kod novca, Sportstar prenosi kako će ovo SP biti rekordno po nagradama, zaradi, svemu... FIFA je povećala svoj nagradni fond sa 400 na 440 milijuna dolara. Prije 8 godina, u Brazilu na SP-u, nagradni fond FIFA-e bio je 358 milijuna dolara. Osvajač SP-a u Kataru dobit će 42 milijuna dolara, drugoplasirani 30, a treće plasirani 27 milijuna eura. Samo za usporedbu, prema Sportstaru, Hrvatska je u Rusiji za finale dobila 28 milijuna, a Francuska 38 milijuna dolara za prvo mjesto.

