Rio Ferdinand je prvotno u idealnih 11 uvrstio tri Hrvata - Joška Gvardiola, Ivana Perišića i Luku Modrića, da bi nakon rasprave s Patriceom Evrom ostao na jednom.

"Ne možeš Perišića staviti na lijevog beka. Može on to igrati, ali inače ne igra. Prije njega moraju biti Theo Hernandez i Marcus Acuna", rekao je Evra, nakon čega se Ferdinand odlučio za Hernandeza.

Potom je iz idealnih 11 izbacio i Modrića.

"Stavit ću ipak Enza Fernandeza. On ima 21 godinu i odigrao je sjajno."

Ipak, kod Gvardiola nije bilo dvojbe.

"Mislim da mi je on najdraži stoper na ovom turniru. Ispred njega je sjajna budućnost. Messi ga je prešao, no ne može mu se to zamjeriti jer je ipak riječ o Messiju"

Idealnih 11 Ferdinanda: E. Martinez - Hernandez, Gvardiol, Upamecano, Hakimi, Ounahi, Griezmann, E. Fernandez - Messi, Mbappe, Alvarez.