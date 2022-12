Hrvatska nogometna reprezentacija je odradila fantastično Svjetsko prvenstvo u Kataru te su suprotno svim očekivanjima ponovno stigli do same završnice Mundijala. Nakon slavlja nad Marokom, Vatreni su došli do treće medalje na šest svjetskih prvenstava. Nevjerojatan učinak….

Stvarno su se svi Vatreni iskazali, bili su prava klapa i to su pokazivali iz utakmice u utakmicu. No, ponajviše su se istaknuli Joško Gvardiol, Josip Juranović i Dominik Livaković. Oni su svojim predstavama u Kataru privukli pažnju velikana europskog nogometa, a uspjeli su si i podići cijenu na nogometnom tržištu.

Tko god se odluči dovesti jednog od spomenutih Vatrenih, morat će zaviriti duboko u džep.

Joško zlatna koka

Transfermarkt je uoči SP-a Joška Gvardiola procijenio na 60 milijuna eura, a sada mu je cijena porasla za velikih 15 milijuna te se procjenjuje na 75 milijuna eura. To je najviše koliko je ikada vrijedio jedan Hrvat prema Transfermarktu, najbliže mu je bio Ivan Rakitić koji je prije koju godinu vrijedio 70 milijuna.

Cijena je porasla i Livakoviću, čija je vrijednost uoči prvenstva bila 8.5 milijuna eura, a sada je porasla na čak 14 milijuna eura. Livi je prema mnogima bio najbolji vratar na prvenstvu te je s 25 obrana bio uvjerljivo najuspješniji golman. Uoči Mundijala Juranović je vrijedio šest milijuna eura, a sada vrijedi devet.