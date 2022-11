NEKA PATI KOGA SMETA / Proći će vas trnci: Epski prizori slavne generacije Vatrenih koja je bila drugačija od drugih, a koja je uzor Modriću i društvo; Francusku 98' mala ne zaboravi

Hrvatska nogometna reprezentacija do sada je pet puta nastupala na svjetskim prvenstvima, a svaki puta kada bi prošla grupu osvojila bi neku od medalja - broncu 1998. u Francuskoj, te srebro u Rusiji 2018. Hrvatska vrsta je na svjetskim prvenstvima upisala 23 nastupa, ostvarivši pritom 13 pobjeda, pri čemu dvije nakon jedanaesteraca, a jednu nakon produžetaka, dva remija i osam poraza. Bila je druga (2018) i treća (1998), a tri puta nije prošla skupinu (2002, 2006, 2014). Vatreni iz 1998., odmilja zvani brončani, svojim grandioznim uspjehom otvorili su put i Luki Modriću i njegovoj generaciji, kojima su Boban, Šuker, Stanić, Prosinečki, Asanović i društvo bili uzori. I sam je Luka nekoliko puta bio kazao kako su on i njegova generacija htjela nadmašiti svoje idole, tu broncu, medalju zbog koje su mnogi mladi Hrvati, hrvatska djeca, počela sanjati snove... Dvije godine nakon što je debitirala na Europskom prvenstvu u Engleskoj gdje je ispala u četvrtfinalu, ali Europi i svijetu pokazala kako Hrvatska itekako zna igrati nogomet i kako ima jaku i moćnu reprezentaciju, Vatreni su se 1998. predstavili i ostatku svijeta debitiravši na SP-u u Francuskoj. Bilo je to nezaboravno ljeto kad smo po prvi put osjetili kako se to popeti na postolje, kako je to pobjeđivati, ali i gubiti u polufinalu natjecanja... Na "Coupe de Mondeu" po prvi put su nastupile 32 reprezentacije, za nas SP u Francuskoj ima povijesni značaj, jer je hrvatska reprezentacija pod vodstvom Miroslava Blaževića u svom premijernom izdanju stigla do trećeg mjesta. Taj podvig u povijesti svjetskog nogometa izveo je još jedino Portugal 1966. godine stigavši u debiju također do bronce. Hrvatska je igrala sjajno. "Vatreni" predvođeni Miroslavom Blaževićem u prvom kolu su pobijedili Jamajku 3-1 (Stanić 27, Prosinečki 53, Šuker 69 / Earle 45), a potom i Japan sa 1-0 (Šuker 77). U trećem susretu Hrvatska je izgubila od Argentine (0-1). U osmini finala je pala Rumunjska sa 1-0 (Šuker 45-11m), a u četvrtfinalu Njemačka sa 3-0 (Jarni 45+3, Vlaović 80, Šuker 85). Hrvatska je zapela u polufinalu od Francuske (1-2) premda je vodila 1-0 (Šuker 46), no domaćin je preko Liliana Thurama okrenuo rezultat (47, 70). U susretu za broncu naši su nogometaši porazili Nizozemsku 2-1 (Prosinečki 14, Šuker 36 / Zenden 22), a Davor Šuker je završio turnir kao najbolji strijelac sa šest golova. Naslov prvaka osvojila je domaćin Francuska koja je u finalu deklasirala Brazil sa 3-0 uz dva pogotka Znedinea Zidanea. U trenutku kada je postala službena članica FIFA-e, Hrvatska se nalazila na 125. mjestu svjetske ljestvice, a nakon World Cupa 1998. u Francuskoj, "Vatreni" su se popeli na treće mjesto ljestvice. Pogledajte veliku galeriju i prisjetite se 10 dana prije početka SP-a kako je to izgledalo prije 24 godine.