OČEKUJE NAS SPEKTAKL / Vatrene očekuje 'pakao' u prvoj utakmici u Kataru, Marokanci uvjereni u senzaciju: 'Bit će nas više od 10 tisuća...'

Nogometna reprezentacija Maroka do sada je pet puta sudjelovala na Svjetskim prvenstvima, no tek jednom je prošla skupinu i to 1986. kada je ispala u osmini finala. U 16 odigranih utakmica na svjetskim prvenstvima Maroko je upisao tek dvije pobjede, pet remija i devet poraza. Četiri puta je zapeo u skupini (2018, 1998, 1994, 1970), dok je na SP-u u Meksiku 1986. stigao do osmine finala izgubivši od Njemačke. No, marokanska javnost i novinari uvjereni su kako je došao trenutak za pravi rezultat i "Lavovi Atlasa" stigli su u Dohu s velikim ambicijama. Prva prepreka na tom putu bit će im svjetski doprvak Hrvatska. "Bit će teška i neizvjesna utakmica. Na papiru i po Fifinom rankingu, Hrvatska je u prednosti, ali na terenu će to biti drugačije. Bit će to za Hrvatsku izazovna utakmica. Mogla bi to biti utakmica u kojoj će odlučivati trenerski potezi," kazao nam je Idriss Tazarni, novinar jednog od najpoznatijih marokanskih portala (al3omk.com). "Maroko ima odličnu momčad i kvalitetne igrače kao što su Hakim Ziyech, Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui. Naša će reprezentacija imati i veliku prednost na tribinama. Očekujem možda i više od 10.000 naših navijača. Marokanaca ima jako puno u Kataru, a mnogo ih dolazi i iz domovine. Bit će to sasvim sigurno domaćinska atmosfera i dodatan poticaj za naše igrače," dodao je. Tazarni je otkrio zašto je BiH stručnjak Vahid Halilhodžić dobio otkaz premda je Maroko pod njegovim vodstvom izborio plasman na World Cup. "Većini Marokanaca se nije svidjelo kako se Halilhodžić odnosio prema najboljim igračima. Zbog toga se tražila njegova ostavku i dovođenje nekoga tko razumije marokanski mentalitet. Zbog svojih godina i mentaliteta Walid Regragui je bliži igračima, razumije ih. Uspio je doprijeti do njihovih srca i umova. Psihologija igrača je vrlo važna." Marokanski kolega je otkrio kako je glavni cilj plasman u drugi krug natjecanja, nakon čega je sve moguće. "Glavni cilj je plasman u drugi krug, a nakon toga ćemo vidjeti. Tko zna koliko možemo daleko, do četvrtinala, polufinala. No, ključ je proći skupinu." Osvrnuo se i na podatak kako je Maroko samo jednom prošao skupinu na SP-u. "I u prošlosti smo imali odličnih igrača. No, treneri nisu uspjeli složiti momčad. Sada imamo i momčad i trenera." Pratio je posljednje hrvatske utakmice i nada se jednoj stvari. "Pratio sam posljednje utakmice Hrvatske i na svakoj utakmici je bila na visokom nivou. Nadam se da će protiv Maroka odigrati ipak nešto slabije." Njegov kolega Abdelilah Mouhib sa Le Site Infoa također smatra kako je vrijeme da se Maroko plasira u drugi krug. "Svi u zemlji u to vjerujemo. Svjesni smo da igramo protiv kvalitetnih i pametnih reprezentacija, protiv ponajboljih ekipa na svijetu kao što su Hrvatska i Belgija. No, protiv europskih reprezentacija Maroko uvijek igra dobro," kazao je. Otkrio je i kako bi problem mogle biti ozljede i činjenica da neki igrači nisu igrali previše. Međutim, optimist je. "Svjetsko prvenstvo izvlači najbolje iz igrača. Imat ćemo i fantastičnu potporu s tribina što bi moglo biti vrlo važno. Zbog toga sam optimist. Bitno je da ne izgubimo u prvom susretu protiv Hrvatske. Neće biti lako, no uvjeren sam kako ćemo dohvatiti drugi krug. Možemo biti jedno od iznenađenja turnira," zaključio je.