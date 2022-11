BURNE REAKCIJE / Trijumf Vatrenih glasno odjeknuo u susjedstvu: 'Spektakl, Hrvati konačno pokazali igru dostojnu doprvaka svijeta...'

Hrvatski nogometaši došli su do prve pobjede na Svjetskom prvenstvu u Katru svladavši Kanadu s uvjerljivih 4-1 (2-1) u nedjeljnom dvoboju na stadionu Khalifa International u Dohi. Kanađani su poveli već u drugoj minuti pogotkom Alphonsa Daviesa, ali Hrvatska je već do poluvremena preokrenula rezultat. Andrej Kramarić je izjednačio u 36. minuti na asistenciju Ivana Perišića, a za 2-1 je u 44. minuti pogodio Marko Livaja nakon dodavanja Josipa Juranovića. Kramarić je u 70. minuti svojim drugim pogotkom, ponovno uz Perišićevu asistenciju, povećao prednost na 3-1, a konačnih 4-1 postavio je Lovro Majer u četvrtoj minuti dodatka na dodavanje Mislava Oršića. Ova utakmica pomno se pratila i u susjednoj Bosni i Hercegovini. "Spektakl u Kataru, Hrvatska sjajnim preokretom do vrha skupine F", piše Slobodna Bosna, "Hrvatska primila gol u 68. sekundi i onda deklasirala Kanadu", naslov je na Oslobođenju. "Hrvatska užasno počela pa onda konačno pokazala igru dostojnu doprvaka svijeta", piše SportSport, a naslov na Dnevnom Avazu je "Sjajna Hrvatska nakon preokreta razbila Kanadu".