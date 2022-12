Hrvatska nogometna reprezentacija u nedjelju je u Kataru odradila pressicu uoči polufinalnog sraza na SP-u protiv Argentine u utorak u 20.00 na Lusail stadionu. Na pressici su bili Josip Juranović i Bruno Petković, dvije zvijezde koje su zasjale protiv Brazilaca. Jura je odigrao utakmicu života, a Bruno je pogotkom u 117. zavio Brazil u crno.

Najbolji desni bek SP-a i čovjek koji je cijeli Brazil zavio u crno

Glasnogovornik HNS-a Tomislav Pacak otvorio je pressicu na poseban način, najavio ju kazavši kako su danas pred novinarima najbolji desni bek prvenstva i čovjek koji je zavio cijeli Brazil u crno. Dečki su se na to samo nasmijali, dvorana je polufinaliste Mundijala pozdravila pljeskom, a kad je isto ponovio i na engleskom za strane kolege, Josip Juranović se onako, pomalo sramežljivo nasmijao na ovo najbolji, a kad je spomenuo Brunu, i on se nasmijao, onako slatko. Malo su se kao i pogledali, ono, kao da im je čudno slušati takve stvari o sebi, kao da to ne žele...

Da, posebni su ti naši Vatreni. I najbolji. Uvijek ponizni. Ni malo bahati i prepotentni. Zato su tu gdje jesu, zato ih sreća i Bog nagrađuju. Gospoda i frajeri, sve u jednom...

"Bilo je podcjenjivanja našeg prvog rezultata protiv Maroka, od strane medija, ne od strane igrača, ali i tada smo govorili svima da je to jedna jako dobra reprezentacija i zasluženo su tu gdje jesu. Napravili su veliku stvar", kazao je Bruno Petković.

'Italija je period koji je iza mene'

Jednog je talijanskog novinara zanimao period kad je igrao u Italiji, za koji je kazao kako mu je bio težak. Bruno je, naime, tijekom karijere igrao za Calcio Cataniju.

Međutim, kako nije bio u planu trenera, Petković je poslan na nekoliko posudbi u niželigaške talijanske klubove u kojima također nije ostavio trag. Bilo mu je teško, ne samo u sportskoj karijeri nego i životno.

"Neću trošiti previše vremena da komentiram neke stvari koje nisu vezane za SP i za reprezentaciju. To je nešto što je iza mene, jedan period u kojem sam jako puno naučio, gdje nisam puno toga pokazao, ali sam jako puno naučio. Zadržat ću se na tome", poručio mu je Bruno Petković.

U rujnu 2019., nakon Dinamovog razvaljivanja Atalante na startu grupne faze Lige prvaka u Maksimiru, u mix zoni smo s Brunom i kratko porazgovarali. I sam nam je tada kazao, dao do znanja točnije, kako je iza njega težak period...

Razgovor u mix zoni s Brunom 18. rujna 2019.

"Ne vraćam se previše na ono što se dogodilo, na ono što je bilo. Na loše stvari... Pokušavam samo gledati naprijed, pokušavam slijediti ono što mi stožer i trener govore i mislim da sam na pravom putu", kazao nam je Bruno Petković.

Petković se kroz Italiju neuspješno probijao kroz sedam klubova u šest godina. Znači, igrao je za Cataniju, Veronu i Bolognu, a u 1.999 minuta nogometa niti jednom nije postigao pogodak. Da, podatak koji sad nevjerojatno zvuči... Nije to sve. Na posudbama u tada trećeligaškoj Reggiani i drugoligaškom Vareseu, odnosno Virtus Entelli, u ukupno 40 susreta u kojima je zaigrao postigao je šest pogodaka i jednom asistirao za gol...

Imao golgeterski post od skoro dvije godine

Jedinu dobru od tih šest talijanskih sezona imao u Trapaniju, klubu također iz niže talijanske lige, za koji je u 38 nastupa zabio 10 golova uz osam asistencija, da bi po dolasku u Dinamo u kolovozu 2018. bio igrač s golgeterskim postom od tad skoro dvije godine. Da mu se osmjehnula sreća u takvom obujmu, Bruno tada možda i nije znao.

Iako je uvijek vjerovao u sebe, nadao se kako će mu se neke stvari konačno početi vraćati, stizati na naplatu... Ukazao mu se Nenad Bjelica koji je, kad je sezona plavih već počela, tražio od kluba da dovede još jednog napadača. Skauti plavih i sportski direktor Marijan Vlak ponudili su mu Brunu Petkovića, a on je to prihvatio...

'Vjerujem da u životu ništa nije slučajno'

"Možda bi sad svi htjeli biti na mom mjestu, ali isto ne bi svi htjeli biti na mom mjestu prije godinu dana. Sigurno da se u životu sve brzo promijeni. Vjerujem da u životu ništa nije slučajno. Kako siješ, tako i žanješ. Bilo je puno teških trenutaka kad sam morao istrpiti dosta stvari koje su bile nepravedne, uz to što su bile i moja krivica. Bilo ih je, ne bježim od toga niti ne tražim alibi. Ali, trebao sam istrpiti dosta nepravdi i mislim da mi se na neki način sve to vraća", otkrio nam je Bruno Petković.