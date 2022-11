DRUGA STRANA NOGOMETA / Iranski izbornik otkrio surovu stvarnost svoje reprezentacije: 'Pustite djecu da se igraju. Prijetilo im se, znamo da postoje problemi, međutim...'

Izbornik reprezentacije Irana Portugalac Carlos Queiroz dao je u ponedjeljak oduška svom bijesu zbog igrača koji su uvučeni u krizu kod kuće, poručivši Irancima da ne maltretiraju i politiziraju njegovu momčad i da im dopuste da se usredotoče na svoju kampanju za Svjetsko prvenstvo. Govoreći nakon poraza njegove momčadi od Engleske (2-6) na otvaranju Svjetskog prvenstva u Dohi, Queiroz je rekao da su njegovi igrači žestoko kritizirani i čak im se prijetilo zbog stvari koja nemaju nikakve veze s nogometom. Momčad Irana bila je u središtu pozornosti uoči Svjetskog nogometnog prvenstva, a mnogi su Iranci tražili njihovu javnu potporu protestu protiv iranskih klerikalnih vladara, najvećih od Islamske revolucije 1979. godine. Navijači su optužili momčad da se priklonila nasilnom državnom gušenju nemira, tijekom kojih je prema aktivistima ubijeno više od 400 ljudi, uključujući desetke maloljetnika. "Onima koji dolaze ometati momčad s pitanjima koja se ne tiču ​​samo nogometa, nisu dobrodošli. Oni su samo obični nogometaši", rekao je Queiroz na konferenciji za novinare. "Pustite djecu da se igraju. Jer to je ono što oni traže. Željeli su predstavljati zemlju, predstavljati narod, kao i svaka druga reprezentacija koja je ovdje. I kod svih reprezentacija, postoje problemi kod kuće ." Prosvjedi su zahvatili Iran otkako je prije dva mjeseca umrla mlada žena, Mahsa Amini, nakon njezina uhićenja zbog kršenja strogih islamskih pravila odijevanja u zemlji. Uoči utakmice niti jedan iranski igrač nije izrazio podršku prosvjedima, iako je kapetan momčadi Ehsan Hajsafi u nedjelju oprezno prekinuo njihovu šutnju o prosvjedima Svjetskog prvenstva i rekao da njegova momčad podržava i suosjeća s njihovim narodom. No, u znak solidarnosti u ponedjeljak, momčad je odbila pjevati himnu prije utakmice, a proslava njihova dva gola je prošla tiho, bez slavlja. Portugalac Querioz, koji je vodio Iran na Svjetskom prvenstvu 2018., rekao je da je ponosan na svoje igrače zbog političkog pritiska s kojim su se morali nositi te je pozvao Englesku i nadolazeće protivnike u skupini B Wales i Sjedinjene Države da ih razumiju. "Nadam se da će imati hvale za naše igrače za hrabrost da pokušaju igrati utakmicu.Jer nije u redu doći na ovo Svjetsko prvenstvo i tražiti od njih da rade stvari koje nisu njihova odgovornost, to nije njihova misija. Oni su ovdje da ljudi odaju počast ljudima, donose ponos, donose radost i sreću ljudima. To je razlog zašto su ovdje", zaključio je izbornik.