Uz nogometaše Francuske, koji su osminu finala svjetskog prvenstva izborili već nakon drugog kola, iz skupine D se među 16 najboljih reprezentacija plasirala se i Australija.

U izravnom dvoboju za osminu finala, u Al Wakrahu, Australija je s minimalnih 1-0 svladala Dansku. Nakon što je na početku ogleda odbila sve danske napade Australija je od drugog poluvremena bila sve bolja, a pogodak odluke dao je Mathew Leckie u 60. minuti.

Na kraju je Australija završila kao druga s istim brojem bodova kao Francuska. Naime, Tunis je s 1-0 pobijedio aktualne svjetske prvake, ali to im nije bilo dovoljno za prolaz u osminu finala.

U osmini finala Francuska će igrati protiv drugoplasiranog iz skupine C, dok će Australija igrati protiv pobjednika te skupine. Inače, u skupini C je sve otvoreno prije posljednjeg kola koje se igra u srijedu od 20 sati. Za prvu poziciju konkuriraju Poljska, Argentina i Saudijska Arabija, dok Meksiko još može biti drugi.

Skupina D, 3. kolo

Australija - Danska 1:0

Tunis - Francuska 1:0

90' + 9' Gotovo je, Fancuska i Australija idu u osminu finala.

90 '+ 8' Francuzi su zatresli mrežu u 98. minuti, ali ništa od izjednačenja u posljednjim trenucima. Griezmannov pogodak je poništen.

90' Još će se igrati samo sudačka nadoknada. Ako ne bude promjena, u osminu finala iz skupine D idu reprezentacije Francuske i Australije.

85' Posljednjih desetak minuta nismo vidjeli ništa vrijedno spomena. Danci izgledaju kao da su se pomirili s ispadanjem sa Svjetskog prvenstva.

75' Danci imaju inicijativu, igra se preselila na polovicu Australije, ali nema izgledanijih prilika. Prilično to jalovo izgleda.

61' Ako ovako završe utakmice, Australci idu u sljedeću fazu, a Danci ispadaju.

60 GOOOL Pao je pogdak i na drugoj utakmici, Australci su poveli protiv Danske. Leckie je pogodio iz teške pozicije!

58' GOOOL Tunis je poveo protiv Francuske, zabio je Khazri.

51' Danci su nastavili tamo gdje su stali u prvom poluvremenu, australski gol je pod velikom opsadom. Olsen je pucao nakon solidne akcije iz dobre pozicije, ali njegov šut je blokirao Rowles.

46' Počela su druga poluvremena.

45'+3' Kraj prvoga poluvremena. Nije bilo pogodaka niti na jednom susretu.

40' Pokušaj Australaca. McGree je ubacio, opasno je to izgledalo, no danska obrana čisti.

30' Najbolja šansa za Dance do sada. Lindstrom oštro ubacuje prema Braithwaitu, ali on se ne snaalazi dobro i Australci su se obranili. U nastavku je pucao i Eriksen, ali ni on nije precizan.

27' Ogromna šansa za Francuze. Coman je bio u idealnoj prilici, ali katastrofalno puca i to odlazi pored gola.

25' Velika ofenziva Danaca, Australci se sve teže brane. Sada je jakon lijepe akcije pokušao Olsen, asistirao mu je Maehle, ali nije dobro pucao.

19' Nova opasnost pred australskim golom. Maehle je dobro prošao s boka u šesnaesterac, ali Ryan je to uspio očistiti.

13' Jako je zanimljivo na utakmici Danske i Australije, obje ekipe jure po pobjedu. Danci su sada imali sjanu šansu, Jensen je bio jedan na jedan s australskim vratrom Ryanom i pucao, no golman brani njegov udarac.

7' Tunis je zatresao francusku mrežu, Ghandri je skrenuo loptu u gol nakon slobodnog udaraca, ali pogodak neće vrijediti zbog zaleđa.

3' Prva zanimljivost na utakmici Australije i Danske. Riley McGree je pucao s otptilike 15 metara, ali njegov udarac je bloliran. Krenuli su Australci od samoga početka jako ofenzivno.

1' Počele su utakmice.

0' Stigli su sastavi za obje utakmice.