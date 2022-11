KUKU LELE / Tko su fatalne WAGsice koje su rasturile srpsku reprezentaciju, cure novi detalji, sad se spominje i 'trojac'? 'Idioti samo vjeruju u ovo'

Srpska nogometna reprezentacija u rasulu je nakon što je isplivao seks skandal, iako se reprezentativci Srbije trude smiriti situaciju i spasiti što se spasiti da, iako je dosta neprovjerenih informacija, ali detalji samo pljušte. Prema pričama i informacijama, porukama koje kruže društvenim mrežama kao i wappom u ovim trenucima, mlada zvijezda 'Orlova' Dušan Vlahović spavala je sa suprugom golmana Predraga Rajkovića, atraktivnom Anom Rajković, a Nemanja Gudelj je imao seksualni odnos sa suprugom Luke Jovića, Sofijom Milošević. No, priča koja se pojavila, a koja je skandalozna, ima i svoj zaplet... Prema porukama koje kruže, a koje su demantirali i Ana i Dušan Vlahović, priča je otišla toliko daleko da su Gudelj i Dušan navodno imali "trojac" sa Anom prije godinu dana, ali je tek sad saznato za to. Međutim, Luka Jović odlučio je stati na kraj glasinama i objavio je story na Instagramu gdje se 'tuče' s Nemanjom Gudeljom. U gardu su, kao pred boksački meč. No, nasmijani... Na slici je napisao: "Spremni za sljedeći krug!" To je zafrkancija na informaciju koja je procurila da su se Gudelj i Luka Jović potukli jutros na treningu u Katru. Također, pojavila se informacija kako je Piksi podnio ostavku, ali da su urigirali čak iz državnog vrha da se posao gospodski, kako zna i umije, odradi do kraja, "pa nek' onda ide". Navodno je i sam predsjednik Aleksandar Vučić sudjelovao u tome, ali ne znamo koliko priča drži vodu, neki izvori govore kako drži itekako... Također, navodno je Luka Jović, kad je čuo tu priču o varanju, proširio ju po kampu i nastali su potresi. Kažemo navodno, jer dosta je tu informacija koje nisu potvrđene, ali neki izvori govore kako su točne. Nadalje, ne kaže se bez veze gdje ima dima, ima i vatre... Sve je, naime, krenulo, čitava priča se počela kotrljati, sve sumnje da se nešto događa, kada Vlahović nije ušao u utakmicu protiv Kameruna (3-3, Srbi imali 3-1), iako je riječ o jednoj o najvećoj zvijezdi reprezentacije Srbije. Izbornik Dragan Piksi Stojković nakon utakmice je rekao da napadač ima poteškoće s ozljedom. 'Vlahović ni danas nije bio sto posto spreman', priopćio je Stojković tada. Ipak, mnoge je iznenadilo kada je Vlahović na Instagramu objavio fotografiju s treninga uz opis: 'Uvijek spreman'. Službene potvrde o čitavom ovom skandalu još nema, a o svemu se nije oglasio ni Nogometni savez Srbije. Kapetan Dušan Tadić je sve te tvrdnje ipak opovrgnuo na press konferenciji. 'Nikad bolja atmosfera nije bila između igrača. Stvorilo se zajedništvo, to je to. Samo trebamo ostati takvi do kraja', rekao je igrač Ajaxa. Ipak, na najvećoj meti napada našla se upravo Ana Rajković, supruga Predraga Rajkovića s kojim je dobila dvojicu sinova. Njihov brak oduvijek je izgledao idilično zato su mnogi sada šokirani informacijama koje se šire. Pisalo se da u Katar nije otišla upravo zbog skandala, a nakon šutnje, ipak se odlučila oglasiti. Najprije je podijelila objavu jedne srpske novinarke koja je otkrila da Ana posljednjih mjesec dana provodi u bolnici sa sinom i 'vodi ozbiljnu bitku'. 'Preživjeli smo i gore. Vjerujte. Hvala svim novinarima koji su me ispoštovali i nisu objavljivali ništa o Tadijinom zdravstvenom stanju, a ostale lude koji misle da je najbolje napasti ranjenog lava, prevarili ste se. Čopor ga brani. Hvala vam', napisala je Rajković. Kako bi rasteretio momčad pritiska, izbornik Dragan Stojković Piksi napravio je zanimljiv potez i dopustio suprugama nogometaša da dođu u kamp. Supruga rezervnog golmana Predraga Rajkovića Ana u međuvremenu je na Instagramu objavila fotografiju u kupaćem kostimu na bazenu ispred jednog hotela u Dohi. Ona se, isto navodno, prema tračevima i srpskim medijima, zaputila u Dohu kako bi smirila strasti, ali srpski novinari pišu kako je sve samo teorije zavjere. "Ljubomorni uvijek izmisle priču, glupi šire dalje, a IDIOTI vjeruju u nju", napisala je... "Zbog loših rezultata Srbije krenule su razne priče, a jedna od njih je da su se potukli Luka Jović i Nemanja Gudelj. Razlog - navodno Sofija. Tko zna - možda i Anastasija", piše pak Kurir dok Blic Sport navodi: "Ma i što da su se potukli, samo neka nas odvedu u završnicu Mundijala". Inače, Ana Rajković je zanosna Srpkinja rođena 1996. godine, a karijeru u manekenstvu počela je radom na svakakvim promocijama. Završila je ekonomsku školu u Beogradu, a prije braka s Predragom bila je javnosti najpoznatija kao bivša djevojka Cecina sina, Veljka Ražnatovića. Beograđanka Sofija Milošević (31) je manekenka koja je radila za Moschino i Diesel u Milanu i New Yorku. Prošle godine rodila je sinčića Alekseja kojeg je dobila s Lukom Jovićem.