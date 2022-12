Seciramo veliku pobjedu Hrvatske nad Brazilom i prolaz u polufinale SP-a u kojem će igrati protiv Argentine. Što se dogodilo da smo uspjeli razoružati najmoćniji napad svijeta, odnosno da smo uspjeli izdržati, odvesti utakmicu u naše vode u kojima smo najjači, one mentalne, te preko penala do završnice turnira, među najboljih 4?

Oduzeli smo Brazilu loptu

Dragan Skočić govori kako je ovo povijesna utakmica, a pohvalio se i da nam je skoro pogodio u najavi uoči utakmice, točnije "da smo bili blizu"... I je. Kazao je kako im trebamo uzeti loptu Brazilu, jer to ih boli... To se i dogodilo, to je bila formula uspjeha...

"Jednostavno, oduzmeš im ono što oni imaju. Zatvorili smo prilaze na boku, ono što smo isto rekli, ne imati izoliranih situacija jedan na jedan. Ne bih toliko ulazio u taktiku. Rekao bih samo da sam znao i prije gola, prije nego što smo zabili gol, znao sam da će se okrenuti na našu stranu. Zato što su oni prestali igrati. Počeli su prodavati neke pete, više su plesali sambu nego što su igrali nogomet. I onda kad je pao taj gol, kad smo preboljeli, za penale sam bio siguran. Ima ono neko nepisano nogometno pravilo, kad misliš da si pobijedio, a Brazilci su pobijedili prije vremena, gotovo je kad je gotovo. Kad je pao taj gol, ma nisam ni trebao gledati penale", kazao nam je Dragan Skočić i dodao:

"Oni su bili u jednom šoku. Sjetimo se samo one nogometne moći, bolne za sve nas, protiv Turske na EP-u 2008., kad je Bilić bio izbornik. I to je šah-mat, gotovo, ako uzmemo i naše iskustvo izvođenja jedanaesteraca. Sve je bilo po nepisanom nogometnom pravilu".

'Počeli su se prerano veseliti'

Brazilci su zaplesali sambu, ali tamburica je prevladala i na kraju zasvirala u Katru...

"Ma, oni su počeli slaviti i svirati prije vremena, mislim, gotovo je kad je gotovo. Naši su iskoristili to što su oni mislili da je utakmica gotova. Bio je to težak psihološki šok za Brazil. Ovo je veliki rezultat za Hrvatsku. Mislim da smo prepoznati u svijetu po nogometu".

Prepoznati su hrvatski nogometaši i u mentalnom smislu. Najjači su trenutno u svijetu nogometa, nitko nije kao Vatreni...

"Oni su posebni karakterno. Pokazala je hrvatska nogometna reprezentacija taj karakter i prije, ali sama ta pozitivna iskustva koja imamo čitavo vrijeme. Ma, sve je bilo na našoj strani, nisam trebao ni gledati penale. Ne bih ulazio u taktiku i izdvajao nikog. Idemo se spremiti za polufinale. Neki naš DNK je da nikad ne odustajemo, nikad, da se borimo do kraja, i to nas izdvaja u odnosu na ostale. Pa i evo Brazil, oni plešu sambu, misle da je gotovo, a kod nas nikad nije gotovo", zaključio je Dragan Skočić.