Portugal u utorak od 20 sati protiv Švicarske igra susret osmine finala Svjetskog prvenstva. Portugal je u grupi s Urugvajem, Ganom i Južnom Korejom osigurao prolazak skupine i prije zadnjega kola u kojem je izgubio 2:1 od Koreje i omogućio joj ulazak u osminu finala.

Cristiano Ronaldo je na ovom turniru zabio gol samo u prvoj utakmici protiv Gane, a nakon toga je bio jedan od najslabijih igrača u momčadi Fernanda Santosa. Ronaldo je čak prema statističkim podacima SofaScorea uvršten u najlošiju momčad turnira s prosječnom ocjenom 6.37.

'Moraju izbaciti Ronalda iz prve momčadi'

U podcastu DailyMaila upravo je Ronaldo bio jedna od tema, a pritom su novinari i urednici oštro kritizirali najveću portugalsku zvijezdu smatrajući da njemu više nije mjesto u prvom momčadi.

"Ronaldo više nije najbolji igrač u toj ekipi. U biti, nije ni blizu najboljeg igrača u portugalskoj reprezentaciji. Ovo Svjetsko prvenstvo je dosta otvoreno i ne možemo reći da je netko izraziti favorit. Ima puno kandidata za titulu, a Portugal je sigurno jedna od njih. No, ako želi imati realne šanse za titulu, morat će izbaciti Ronalda iz prve momčadi", rekao je novinar Ian Holt i dodao:

"Sigurno da jako puno mladih igrača u toj momčadi doživljava Ronalda kao idola i žele biti kao on. To je sve u redu i ne bi me iznenadilo da je to glavni razlog zbog kojega je u momčadi. No, vrijeme je za neke druge igrače".