Nogometaši Portugala osvojili su prvo mjesto u skupini H na Svjetskom nogometnom prvenstvu usprkos 1-2 (1-1) porazu od Južne Koreje u susretu 3. kola, dok je drugo mjesto i plasman u osminu finala izborila upravo Južna Koreja zbog bolje razlike pogodaka od Urugvaja koji je u drugom susretu ove skupine svladao Ganu sa 2-0 (2-0).

Na stadionu Education City Portugal je poveo golom Ricarda Horte (5), na 1-1 izjednačio je Young-Gwon Kim (27), da bi u korejskog junaka izrastao Hee-Chan Hwang (90+1) koji je postigao pobjednički pogodak početkom sudačke nadoknade nakon izvrsnog proigravanja Sona.

Portugal je natjecanje u skupini okončao sa šest bodova, Južna Koreja s četiri i razlikom pogodaka 4-4. Četiri boda osvojio je i treći Urugvaj, ali s razlikom pogodaka 2-2, pa je Južna Koreja prošla dalje zbog višepotignutih pogodaka. Gana je ostala posljednja s tri boda.

Na stadionu Al Janoub strijelac oba gola za urugvaj bio je Giorgian De Arrascaeta (26, 32).

Portugal će u osmini finala u utorak igrati protiv druge reprezentacije iz skupine G, a Južna Koreja u ponedjeljak protiv pobjednika skupine G.

______________________________________________________

Grupna faza Svjetskog prvenstva, Rasplet skupine H

Gana - Urugvaj 0:2

Južna Koreja - Portugal 2:1

90' + 7' Urugvajci napadaju svim snagama, znaju da im treba gol za osminu finala.

90' + 4' Urugvajci su tražili penal što je Cavani pao u šesnaestercu. VAR je provjeravao i neće biti ništa od najstrože kazne.

90' + 6' Gotova je utakmica, J. Koreja je pobijedila Portugal 2:1 i trenutno je u osmini finala. No, mogu ispasti ako Urugvaj zabije još jedan pogodak Gani i onda oni prolaze zbog bolje gol razlike.

90'+1' GOOOL Korejci su preokrenuli u sudačkoj nadoknadi i na korak su do pobjede za osminu finala. Ako ovako zavši, Urugvaj ispada.

82' Velika šansa za Ganu. Kudus je opasno pucao, a urugvajski golman Rochet vršcima prstiju srenuo loptu u korner.

75' Urugvaj je sve bliže osmini finala, no ne ovise sami osebi. Za njihov prolazak dalje Korejci ne smiju prokrenuti protiv Portugala.

69' Gana svim silama pokušava doći do gola, ali Urugvajci bez većih problema zaustavljaju njihove pokušaje i još uspijevaju opasno zaprijetiti. Valverde je opasno pucao iz voleja, ali golman mu brani udarac.

60' Koreanci su umalo preokrenuli protiv Portugala. Son je sjajno pucao, ali portugalski stoper Silva u zadnji tren blokira loptu koja je išla prema mreži.

57' Urugvajci su tražili penal nakon što je Nunez pao u šesnaestercu, ali se sudac nije oglasio.

56' Prvi opasniji pokušaj Ganaca. Salisu je pokušao uposliti Sulemana, ali napadač Gane se sudario s urugvajskim golmanom Rochetom i šansa je propala.

55' Miran početak drugog dijela na obje utakmice.

46' Počelo je drugo poluvrijeme.

45' + 9' Završeno je prvo poluvrijeme i na utakmici Gane i Urugvaja. Rezultat je 2:0 za Urugvaj. Trenutnim rezultatima u osminu finala iz ove skupine idu Portugal i Urugvaj.

45' + 3' Završeno je prvo poluvrijeme na utakmici J. Koreje i Portugala. Rezultat na tom susretu je 1:1.

44' Atraktivan pokušaj Suareza. Zaustavio je loptu kod kornera i gurnuo je kroz noge Inakiju Williamsu, ali braniči Gane su ga ubrzo zaustavili.

40' Pao je tempo igre nakon drugog gola Urugvaja. Izgleda kao da obje ekipe čekaju poluvrijeme.

32' GOOOL Urugvaj povećao vodstvo. Ponovno je zabio De Arrasceta, ovaj put nakon sjajne, "malonogometne", akcije u kojoj su Urugvajci potpuno izigrali braniče Gane.

27' GOOOL J. Koreja je izjednačila protiv Potugala, strijelac za 1:1 je Kim Young-Gwon. Koreanci su izveli korner, a lopta je išla prema C. Ronaldu, koji ju je trebao očistiti, no neobjašnjivo se sklupčao i lopta se od njegovih leđa odbila do Young-Gwona, koji je zakucava u mrežu.

26' GOOOL Urugvaj je poveo. Nakon ubačaja boka lopta je došla do Suareza koji puca, a golman Gane uspijeva dirati njegov udarac. Lopta je išla prema golu i na nju natrčava De Arrascaeta i zakucava je u mrežu.

24' Najbolja prilika za Urugvaj do sada. Nunez je lobao golmana, lopta je išla u mrežu, ali dojurio je Salisu i zaustavio metar prije gol linije.

21' Gana promašila penal. Ayew je slabo pucao, a Rochet je pročitao njegov udarac.

19' U jeku ofenzive Urugvajaca, Ganje dobila penal. Kudus je pao nakon kontakta s urugvajskim golmanom Rochetom i sudac je nakon konzultacije s VAR sobom pokazao na bijelu točku.

14' U drugoj utakmici velika ofenziva Urugvaja. Svi napadi idu na Nuneza, ali braniči Gane se, barem zasada, vrlo dobro nose s njim.

5' GOOOL Portugal je poveo protiv Gane. Strijelac je bio Ricardo Horta koji je ubačaj Dalota s pet metara pospremio u mrežu.

1' Počele su utakmice.

______________________________________

Danas je zadnji dan grupne faze Svjetskog prvenstva. Od 16 sati kreće rasplet skupine H gdje će snage odmjeriti Gana i Urugvaj te Južna Koreja i Portugal.

Portugalci su već osigurali osminu finala i zaključali su prvu poziciju u skupini. Jedino ju mogu izgubiti ako izgube od Koreanaca, a Gana bi istovremeno s dovoljnom gol-razlikom trebala pobijediti Urugvaj.

Raspored tablice može se potpuno promijeniti, izuzev plasmana Portugala s jednog od prva dva mjesta.

0' Stigli su sastavi za obje utakmice.