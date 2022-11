U susretu 2. kola skupine H Svjetskog nogometnog prvenstva Portugal je pobijedio Urugvaj s 2-0 (0-0) i plasirao se u osminu finala.

Portugal je poveo golom Brune Fernandesa, koji je u 54. minuti ubacio sa lijeve strane, a loptu na putu prema mreži nisu dirali ni Cristiano Ronaldo, niti urugvajski vratar. U 93. minuti dosuđen je kazneni udarac za Portugal zbog igranja Josea Gimenesa rukom, a Bruno Fernandes je preciznim udarcem postavio konačan rezutat.

U emisiji Qatara, nakon utakmice je glavna tema bila Cristianovo ponašanje na terenu. Naime, Ronaldu je upisan prvi pogodak nakon ubačaja Fernandesa, slavio je kao da ga je on postigao, no za pet minuta je došla obavijest kako nije taknuo loptu, te je gol upisan Fernandesu.

'Morat će na ispovijed'

"Ne znam je li Ronaldu bilo teže to što je izašao iz igre prije penala ili to što mu nije pripisan gol. Fascinira me i da je nakon utakmice pokazivao sucu kako je dirao loptu", priča i nastavlja:

"Međutim, to je ono što ga izdvaja od ostalih, ta nevjerojatna glad za golovima, zbog čega je možda i najveći strijelac ikad. Svatko tko je igrao nogomet vidi da ovo nije gol, lopta uopće nije dobila rotaciju. Ronaldo će se za ovo morati ispovjediti u Fatimi", zaključio je uz osmijeh.