Velika dilema uoči Portugala: Vraća li Dalić Gvardiola u prvu postavu?

Hrvatska i portugalska reprezentacija odradile su posljednje treninge uoči susretu 16-ine finala Svjetskog prvenstva u Torontu.

Obje ekipe su trenirale u Centennial Parku, u teškim i neugodnim klimatskim uvjetima. Hrvatska u 11 sati po lokalnom vremenu, a Portugalci u 18 sati.

Portugalci su imali problema i s jakim vjetrom, zbog kojeg su fotoreporteri nakratko udaljeni s terena, no sve se ubrzo smirilo i trening je normalno odrađen.

U oba tabora vladala je odlična atmosfera, a na terenu su bili svi igrači. Izbornik Zlatko Dalić je na konferenciji za medije navio kako neće "puno mijenjati stil igre".

"Ključ će biti u veznom redu, Portugal ima sjajnu ekipu, u vezi će se utakmica lomiti. Nećemo puno mijenjati naš stil igre. Bilo je utakmica koje smo odigrali protiv njih. Moramo odgovoriti blokom i agresivnošću i disciplinom," kazao je hrvatski izbornik.

Postavlja se pitanje hoće li Dalić vratiti u sastav Joška Gvardiola, a Ivana Perišića vratiti na njegovu poziciju na krilo. Tada bi jedan od igrača iz sredine terena morao na klupu. Gvardiol može uskočiti i na poziciju stopera.

Nakon što je pružio slabije partije u prva dva kola, branič Manchester Cityja je preselio na klupu, a njegovu poziciju je preuzeo Perišić.

"Rekao sam sto puta da sve što ekipa treba, tu sam. Nije mi strano igrati. Igrao sam i u Italiji dosta puta i beka i wing beka i krilo. Tako da sve što ekipa treba, tu sam," kazao je Perišić nakon slavlja protiv Gane.

Veliki upitnik nadvio se i nad portugalski sastav. Novinari se pitaju ima li izbornik Roberto Martinez snage preseliti Ronalda na klupu nakon njegovih blijedih nastupa. Bilo je to prvo pitanje na konferenciji za medije.

"Sutra počinjemo s novim svjetskim prvenstvom. Iza nas su tri utakmice, no morat ćemo poboljšati igru. Sada počinjemo u drugoj fazi World Cupa, nije važno tko je imao koju minutažu, bitno je da su svi spremni," kazao je Martinez.