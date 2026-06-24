Kaos kod susjeda! Svjetsko prvenstvo je u tijeku, a Srbija traži novog izbornika?

Nogometna reprezentacija Srbije mogla bi uskoro ostati bez izbornika. Prema navodima srpskih medija, Veljko Paunović dobio je iznimno unosnu ponudu saudijskog Al-Ittihada te je vrlo blizu odlaska s klupe Orlova.

Navodno mu je ponuđena godišnja plaća od čak 12 milijuna eura, što je iznos koji je teško odbiti. Očekuje se da će konačna odluka biti poznata tijekom sljedećih dana.

Paunović je reprezentaciju Srbije preuzeo nedavno te je u šest utakmica upisao dvije pobjede i četiri poraza, pri čemu su četiri susreta bila prijateljskog karaktera.

Ako prihvati ponudu Al-Ittihada, srpski savez morat će krenuti u potragu za novim izbornikom. Saudijski velikan posljednjih godina ulaže velika sredstva u igračka i trenerska pojačanja, a od novog trenera očekuje povratak u borbu za najveće trofeje.