Provocirali ga velikom zastavom Srbije na SP-u: Pogledajte kako im je odgovorio

Švicarska je nakon izvođenja jedanaesteraca svladala Kolumbiju rezultatom 4-3 i izborila plasman u četvrtfinale Svjetskog prvenstva. Regularni dio utakmice završio je bez pogodaka, a ključni trenutak raspucavanja dogodio se u četvrtoj seriji kada je švicarski vratar Gregor Kobel obranio udarac Hernandezu. Švicarska je imala jedan neiskorišteni penal nakon što je Manuel Akanji prebacio vrata, ali Kolumbija nije uspjela iskoristiti priliku jer su Sanchez i Hernandez bili neprecizni.

Prvi izvođač za Švicarsku bio je kapetan Granit Xhaka, koji je u svom 151. nastupu za reprezentaciju mirno realizirao najstrožu kaznu. Tijekom njegova izvođenja penala iza gola se među kolumbijskim navijačima pojavila velika srpska zastava. Bio je to pokušaj da se Xhaku isprovocira i izbaci iz koncentracije, no švicarski veznjak ostao je miran i precizan.

Razlog takve provokacije leži u dugogodišnjem političkom i povijesnom kontekstu između Xhakine obitelji i Srbije. Granit Xhaka je albanskog podrijetla s Kosova, a njegovo ime već godinama izaziva snažne reakcije u srpskoj javnosti zbog ranijih sukoba na nogometnim terenima.

Na Svjetskom prvenstvu 2018. godine, nakon pobjede Švicarske protiv Srbije rezultatom 3-2, Xhaka je proslavio pogodak pokazujući simbol albanskog orla, što je izazvalo brojne kontroverze. Četiri godine kasnije, tijekom novog susreta sa Srbijom na SP-u u Kataru, ponovno je bio u središtu pažnje. U drugom poluvremenu došlo je do sukoba nakon što je gestama provocirao srpske igrače, a situacija je bila toliko napeta da su članovi stožera morali spriječiti veći incident.

Nakon utakmice pojavile su se i snimke na kojima se čuje kako Xhaka navodno vrijeđa srpske igrače na albanskom jeziku. Osim toga, dodatne reakcije izazvao je njegov potez nakon pobjede kada je nosio dres s prezimenom "Jashari" ispisanim iznad broja 26.

Xhaka je kasnije objasnio da taj potez nije imao političku poruku, već da je riječ o posveti njegovu mladom suigraču Ardonu Jashariju. Rekao je kako je želio odati priznanje mladom veznjaku koji je prolazio kroz sličan put kao i on na početku karijere. Međutim, prezime Jashari za dio srpske javnosti ima snažnu povijesnu i političku simboliku jer ga povezuju s Ademom Jasharijem, jednom od najpoznatijih i najkontroverznijih figura kosovskog sukoba.

Nakon teškog poraza Švicarske od Portugala 6-1 u osmini finala Svjetskog prvenstva 2022. godine, Xhaka nije nosio dres s natpisom Jashari, već je ostao u svom reprezentativnom dresu s prezimenom Xhaka. Unatoč porazu, ostao je na terenu, pozdravio navijače i ispričao im se.

Uoči novog dvoboja, Xhaka je na društvenim mrežama ponovno podsjetio na povijest svoje obitelji i odnose sa Srbijom. Objavio je kronologiju događaja u kojoj je istaknuo kako je njegov otac Ragip Xhaka tijekom bivše Jugoslavije bio politički zatvorenik nakon uhićenja kao student u Prištini.

U objavi je naveo i nekoliko važnih trenutaka za svoju obitelj:

2014. godine njegov brat Taulant Xhaka bio je uključen u incident na utakmici Srbije i Albanije u Beogradu, 2018. Granit je proslavio pogodak protiv Srbije pokazivanjem albanskog simbola orla, a 2022. ponovno je postao jedna od glavnih figura u dvobojima sa Srbijom.