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POSLJEDICA SRAMOTE /

Šok u Češkoj: Patrik Schick iznenada se oprostio od reprezentacije

Šok u Češkoj: Patrik Schick iznenada se oprostio od reprezentacije
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Foto: Francisco Canedo/Xinhua News/Profimedia

Češka je zauzela posljednje mjesto na ljestvici skupine A Svjetskog prvenstva

25.6.2026.
23:58
Hina
Francisco Canedo/Xinhua News/Profimedia
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Patrik Schick, 30-godišnji češki nogometaš, objavio je da završava reprezentativnu karijeru, dan nakon što je Češka okončala svoj nastup na Svjetskom prvenstvu.

„Ova odluka nije došla preko noći i nisam reagirao impulzivno. Tu ideju odlaska nosim u sebi već neko vrijeme. Temeljito sam i detaljno razmislio o svemu“, rekao je Schick koji je u reprezentaciji debitirao 2016. godine. Skupio je kroz karijeru 56 nastupa u nacionalnom dresu te je postigao 26 pogodaka.

Trenutačno je četvrti najbolji strijelac Češke svih vremena. Ispred njega su Jan Koller s 55 golova, Milan Baroš s 41 te Vladimir Šmicer s 27 pogodaka.

„Odlazim ponosan na sve što sam proživio u reprezentaciji, ali sam uvjeren da češki nogomet može ponuditi puno više nego li je pokazao u posljednjim godinama“, izjavio je Schick, inače napadač Bayer Leverkusena.

Češka je zauzela posljednje mjesto na ljestvici skupine A Svjetskog prvenstva. Osvojili su Česi jedini bod u ogledu protiv Južne Afrike odigravši 1-1, dok su poraženi od Južne Koreje 1-2 i Meksika 0-3.

Patrick SchickSvjetsko Prvenstvo 2026.
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