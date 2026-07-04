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KRIZA /

Je li Collina potjerao kući suce koji su Hrvatskoj uništili sve nade?

Je li Collina potjerao kući suce koji su Hrvatskoj uništili sve nade?
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Foto: David Davies, PA Images/Alamy/Profimedia

Collina je navodno bio bijesan nakon utakmice Hrvatske i Portugala

4.7.2026.
11:32
Antonela Ištvan
David Davies, PA Images/Alamy/Profimedia
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Nakon kontroverznog poraza Hrvatske od Portugala (1-2) u osmini finala Svjetskog prvenstva, medijima se proširila glasina da je šef FIFA-inih sudaca, Pierluigi Collina, kaznio i poslao kući sudačku postavu s utakmice. Ipak, istina je složenija i otkriva raskol unutar FIFA-e.

Glasine o drastičnoj kazni

Informaciju o protjerivanju sudačke postave, na čelu s norveškim sucem Espenom Eskåsom, objavile su Sportske novosti pozivajući se na neimenovani "izvor blizak sudačkim krugovima". Prema tom izvoru, Collina je bio bijesan zbog dosuđenog kaznenog udarca za Portugal. "Zapanjen sam što je dosuđen. To jednostavno nije penal. Ne smijemo koristiti VAR da bismo u nokaut fazi tražili minimalni kontakt. Ovo je opasan presedan", navodno je izjavio legendarni Talijan.

Stvarnost demantira nagađanja

Priča o slanju sudaca kući, međutim, nikad nije dobila službenu potvrdu. Štoviše, djelomično je demantirana službenim činjenicama. FIFA je, naime, delegirala VAR suca Jarreda Gilletta za utakmicu osmine finala između Kanade i Maroka, čime je jasno pokazala da on nije odstranjen s turnira. Sudbina glavnog suca Eskåsa ostala je nepoznata jer o njegovom daljnjem angažmanu nije bilo informacija, no ostanak kolege baca sumnju na istinitost cijele priče.

Tehnologija u obrani FIFA-e

Dok je Collina kritizirao jedanaesterac, FIFA je čvrsto stala iza druge ključne odluke s utakmice: poništenog gola Joška Gvardiola za izjednačenje. U službenom priopćenju, krovna nogometna organizacija pojasnila je kako je "Connected Ball Technology" u lopti registrirala nevidljiv kontakt Igora Matanovića.

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