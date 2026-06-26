Izbornik SAD-a u čudu nakon poraza: Evo što je rekao prije okršaja s BiH

Sjedinjene Američke Države osvojile su prvo mjesto u skupini D Svjetskog prvenstva i izborile plasman u šesnaestinu finala. Momčad Mauricija Pochettina upisala je pobjede protiv Paragvaja (4:1) i Australije (2:0), dok je u posljednjem kolu, unatoč porazu od Turske (2:3) golom u osmoj minuti sudačke nadoknade, zadržala vrh skupine.

Nakon susreta Pochettino nije skrivao iznenađenje tonom pitanja na konferenciji za medije, istaknuvši da se stječe dojam kao da je njegova reprezentacija ispala s turnira.

Pochettino: Kao da smo ispali

"Još nam nitko nije čestitao na osvojenom prvom mjestu. Čestitam svojim igračima, stožeru i navijačima. Cilj nam je bio osvojiti skupinu i to smo ostvarili. Jako sam zadovoljan", rekao je argentinski strateg.

Dodao je kako ne razumije fokus na poraz od Turske.

"Pitanja su pomalo čudna. Atmosfera je kao da smo ispali, a ne završili prvi u skupini. Danas smo bolja momčad nego prije i zasluženo smo prošli dalje kao pobjednici skupine", zaključio je Pochettino.