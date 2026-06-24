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Ovo nitko nije htio vidjeti: Hrvatska pred noćnim terminima i teškim protivnicima u nokaut-fazi

Ovo nitko nije htio vidjeti: Hrvatska pred noćnim terminima i teškim protivnicima u nokaut-fazi
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Foto: Paul ELLIS/AFP/Profimedia

U slučaju prvog mjesta, Hrvatska bi igrala protiv jedne od trećeplasiranih reprezentacija...

24.6.2026.
8:36
Sportski.net
Paul ELLIS/AFP/Profimedia
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Hrvatsku čeka rasplet skupine, a prije ogleda s Ganom poznati su i mogući scenariji nokaut-faze Svjetskog prvenstva.

Ako Vatreni završe drugi u skupini L, u osmini finala igrat će protiv drugoplasirane momčadi skupine K, 2. srpnja u Torontu (01:00 po hrvatskom vremenu), na stadionu na kojem su već igrali protiv Paname.

Zauzmu li treće mjesto, čeka ih teži put i okršaj s pobjednikom, najvjerojatnije, skupine K, 4. srpnja u Kansas Cityju (03:30), što bi značilo i kasnonoćni termin za navijače u Hrvatskoj.

U slučaju prvog mjesta, Hrvatska bi igrala protiv jedne od trećeplasiranih reprezentacija, 1. srpnja u 18:00, uz znatno povoljniji raspored i termin.

Svjetsko Prvenstvo 2026.Hrvatska Nogometna ReprezentacijaRaspored UtakmicaSesnaestina Finala
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