Hrvatska ima najteži mogući put do finala, ali nismo totalni autsajderi
Da bi se išta od toga dogodilo, Hrvatska najprije mora proći Portugal. Ta utakmica se igra 3. srpnja.
Nakon što je u nedjelju ujutro završena grupna faza Svjetskog prvenstva, istog su dana u 21 sat nokaut-fazu otvorili Južnoafrička Republika i Kanada (0-1).
Nakon napete grupne faze, u šesnaestini finala svoje je ime pronašla i Hrvatska, koja će ondje igrati protiv Portugala. Ako prođu Portugal, naši će reprezentativci u četvrtfinalu igrati protiv boljeg iz dvoboja Španjolske i Austrije, a šanse da se to dogodi iznose 18 %. Naime, prema izračunu superračunala X profila Football Meets Data, u četvrtfinalu najveće šanse ima Španjolska (50 %), zatim Portugal (25 %), Hrvatska, a na kraju Austrija sa 7 % šanse.
One of these four teams will reach the Quarterfinals.— Football Meets Data (@fmeetsdata) June 29, 2026
50% 🇪🇸 Spain
25% 🇵🇹 Portugal
18% 🇭🇷 Croatia
7% 🇦🇹 Austria
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Kada bi prošli te prve dvije prepreke, imali bi nešto slabijeg protivnika u četvrtfinalu, dok bi nas u polufinalu najvjerojatnije čekao dvoboj s Francuskom.
Za osvajanje cijelog prvenstva Hrvatska ima tek 1,9 % šanse, dok je glavni favorit Francuska sa 17,2 %. Slijede Argentina (15,8 %) i Španjolska (12,9 %), dok Portugal ima 3,8 % šanse. Što se tiče reprezentacije Bosne i Hercegovine, ona je među najvećim autsajderima te ima samo 0,1 % šanse za osvajanje Mundijala, iako se može nadati četvrtfinalu za koje ima 10 % šanse, barem prema izračunu Football Meets Data profila.
Ako gledamo sveukupnu knockout fazu ispada da bi Hrvatska za potencijalni naslov prvaka imala najteži, a Argentina najlakši put.
🏆 To win the World Cup (as of 28 June, 16:30 CET):— Football Meets Data (@fmeetsdata) June 28, 2026
17% 🇫🇷 France
16% 🇦🇷 Argentina
13% 🇪🇸 Spain
12% 🏴 England
8% 🇧🇷 Brazil
6% 🇳🇱 Netherlands
4% 🇵🇹 Portugal
4% 🇩🇪 Germany
3% 🇨🇴 Colombia
2% 🇳🇴 Norway
2% 🇲🇦 Morocco
...
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Da bi se išta od toga dogodilo, Hrvatska najprije mora proći Portugal u utakmici u kojoj joj je Opta dala 32,58 % šanse.