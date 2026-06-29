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KAŽE SUPERRAČUNALO /

Hrvatska ima najteži mogući put do finala, ali nismo totalni autsajderi

Hrvatska ima najteži mogući put do finala, ali nismo totalni autsajderi
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Foto: Terence Lewis/Icon Sportswire/Zuma Press/Profimedia

Da bi se išta od toga dogodilo, Hrvatska najprije mora proći Portugal. Ta utakmica se igra 3. srpnja.

29.6.2026.
11:31
Sportski.net
Terence Lewis/Icon Sportswire/Zuma Press/Profimedia
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Nakon što je u nedjelju ujutro završena grupna faza Svjetskog prvenstva, istog su dana u 21 sat nokaut-fazu otvorili Južnoafrička Republika i Kanada (0-1).

Nakon napete grupne faze, u šesnaestini finala svoje je ime pronašla i Hrvatska, koja će ondje igrati protiv Portugala. Ako prođu Portugal, naši će reprezentativci u četvrtfinalu igrati protiv boljeg iz dvoboja Španjolske i Austrije, a šanse da se to dogodi iznose 18 %. Naime, prema izračunu superračunala X profila Football Meets Data, u četvrtfinalu najveće šanse ima Španjolska (50 %), zatim Portugal (25 %), Hrvatska, a na kraju Austrija sa 7 % šanse.

Kada bi prošli te prve dvije prepreke, imali bi nešto slabijeg protivnika u četvrtfinalu, dok bi nas u polufinalu najvjerojatnije čekao dvoboj s Francuskom.

Za osvajanje cijelog prvenstva Hrvatska ima tek 1,9 % šanse, dok je glavni favorit Francuska sa 17,2 %. Slijede Argentina (15,8 %) i Španjolska (12,9 %), dok Portugal ima 3,8 % šanse. Što se tiče reprezentacije Bosne i Hercegovine, ona je među najvećim autsajderima te ima samo 0,1 % šanse za osvajanje Mundijala, iako se može nadati četvrtfinalu za koje ima 10 % šanse, barem prema izračunu Football Meets Data profila.

Ako gledamo sveukupnu knockout fazu ispada da bi Hrvatska za potencijalni naslov prvaka imala najteži, a Argentina najlakši put.

Da bi se išta od toga dogodilo, Hrvatska najprije mora proći Portugal u utakmici u kojoj joj je Opta dala 32,58 % šanse.

Hrvatska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.
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