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Ovo će gledati cijeli svijet! BiH protiv domaćina u utakmici istine

Ovo će gledati cijeli svijet! BiH protiv domaćina u utakmici istine
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Foto: Sipa USA/Sipa USA/Profimedia

Američka reprezentacija raspolaže kvalitetnom momčadi sastavljenom od igrača iz najjačih europskih liga

26.6.2026.
9:10
Sportski.net
Sipa USA/Sipa USA/Profimedia
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Nakon završetka posljednjih utakmica grupne faze Svjetskog prvenstva, postalo je jasno da će hrvatski susjed Bosna i Hercegovina u šesnaestini finala igrati protiv domaćina, Sjedinjenih Američkih Država.

Dvoboj je na rasporedu 2. srpnja u 2 sata po srednjoeuropskom vremenu na stadionu u San Franciscu, gdje će reprezentacija Bosne i Hercegovine pokušati izboriti plasman među 16 najboljih i ostvariti jedan od najvećih uspjeha u svojoj nogometnoj povijesti.

Momčad koju vodi Sergej Barbarez očekuje zahtjevan izazov protiv domaće reprezentacije, koja će imati podršku svojih navijača i koja je već u grupnoj fazi pokazala kako ima visoke ambicije na ovom prvenstvu.

Samouvjereni domaćin

Sjedinjene Američke Države grupnu su fazu završile s dvije uvjerljive pobjede protiv Paragvaja i Australije, dok su u posljednjem kolu, nastupivši s kombiniranim sastavom, poražene od Turske.

Američka reprezentacija raspolaže kvalitetnom momčadi sastavljenom od igrača iz najjačih europskih liga. Među najopasnijim pojedincima izdvajaju se kapetan Christian Pulisic, veznjak Weston McKennie te Antonee Robinson, dok reprezentaciju vodi iskusni argentinski stručnjak Mauricio Pochettino.

Poznati i ostali parovi šesnaestine finala

Uz susret Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država, potvrđeni su i sljedeći dvoboji nokaut faze:

  • Južnoafrička Republika – Kanada
  • Nizozemska – Maroko
  • Brazil – Japan

Preostali parovi bit će određeni nakon završetka svih utakmica grupne faze, kada će biti poznat i kompletan raspored nokaut dijela natjecanja te put reprezentacija koje ostaju u borbi za naslov svjetskog prvaka.

Bosna I HercegovinaSvjetsko Prvenstvo 2026.Sesnaestina Finala
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