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KAO I TALIJANI /

Amerikanci puni samopouzdanja uoči BiH: 'Razbit ćemo ih'

Amerikanci puni samopouzdanja uoči BiH: 'Razbit ćemo ih'
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Foto: Nayra Halm/Zuma Press/Profimedia

Obojica smatraju da će ključ utakmice biti rani pogodak SAD-a, kojim bi domaćin preuzeo kontrolu nad susretom

28.6.2026.
11:42
Vehmir Džakmić
Nayra Halm/Zuma Press/Profimedia
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Bosna i Hercegovina u noći sa srijede na četvrtak protiv domaćina SAD-a igra utakmicu šesnaestine finala Svjetskog prvenstva. Susret u Santa Clari odlučit će tko će izboriti plasman među 16 najboljih reprezentacija turnira.

Uoči dvoboja bivši američki reprezentativci Landon Donovan i Tim Howard, danas voditelji podcasta Unfiltered Soccer, uvjereni su u pobjedu svoje reprezentacije. Donovan smatra da će BiH igrati zatvoreno i čekati prilike iz kontranapada, no vjeruje da takav stil više odgovara Amerikancima.

Prisjetio se i podatka da je posljednja pobjeda SAD-a protiv europske reprezentacije stigla upravo protiv BiH 2021. godine, što je nazvao zabrinjavajućim podatkom.

Howard je bio još odlučniji. Prognozirao je laganu pobjedu SAD-a od 2:0 ili 3:0, istaknuvši prednost domaćeg terena i podršku navijača u Santa Clari.

Amerikanci su se osvrnuli i na kapetana BiH Edina Džeku. Donovan ga je opisao kao vrhunskog napadača koji, unatoč godinama, i dalje može napraviti razliku, dok je Howard, koji je protiv njega igrao u Premier ligi, poručio da je riječ o sjajnom nogometašu.

Obojica smatraju da će ključ utakmice biti rani pogodak SAD-a, kojim bi domaćin preuzeo kontrolu nad susretom.

Svjetsko Prvenstvo 2026.SadBosna I Hercegovina
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