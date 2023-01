Nogometaš Milana Zlatan Ibrahimović žestoko se obrušio na igrače Argentine nakon što su u Kataru osvojili svjetski naslov.

"Žao mi je Mbappea, jer je jako tužno zabiti tri gola u finalu i ne osvojiti titulu. Mada, ne brinem za njega on će osvojiti još jedno prvenstvo. Više me brinu igrači Argentine jer više nikad ništa neće osvojiti. Messi je sve osvojio i bit će zapamćen. Ostali? Koji su se onako, loše ponašali, neće… To se ne može poštovati", poručio je Ibrahimović.

Nije trebalo dugo čekati na odgovor, a dao mu je ga bivši reprezentativac Argentine Sergio Aguero.

"Nepristojno je ono što je rekao. Ne može reći da nećemo više pobjeđivati. Mislim da bi, prije nego što je počeo brinuti za Argentinu, mogao brinuti o svojoj državi, o svojim suigračima. Oni uopće nisu ni sudionici posljednjih svjetskih prvenstava", odgovorio mu je Aguero pa nastavio:

“Da kažem što mislim ili ne? Zlatane. Ibrahimoviću. Ibra-himović. To je dosta teško ime, bolje je reći Zlatan. Zlatane, prije nego si to rekao, možda je bolje bilo istaknuti da ti je bilo draže da Francuska pobijedi i reći da su se drugi loše ponašali. Ako su se loše ponašali, to reci kao profesionalac na visokoj razini."

"Igrao si, kao i ja, na visokoj razini, ali sjetimo se da si se i ti loše ponašao. U Argentini se kaže: ne pljuj ako ćeš pasti. Sjećam se da si u LA Galaxyju udario jednog igrača i onda si se pretvarao da te ozlijedio i stao na tebe. Je li to za tebe dobro ili loše ponašanje?"

"Mi smo svjetski prvaci, Zlatane, a ti bi se najradije ubio. Messi je najbolji na svijetu. Argentina je prvak, podigli smo pehar, a ti si gledao kako igrači koji su se 'nedolično ponašali' podižu pehar."