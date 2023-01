Luka Modrić i ove je godine kandidat za FIFA-inu nagradu The Best koja će dodijeliti najboljima pojedincima za 2022.

Kod muškaraca kandidati su, osim Modrića, Argentinci Julian Alvarez i Lionel Messi, Englezi Jude Bellingham, Francuzi Karim Benzema i Kylian Mbappe, Belgijac Kevin De Bruyne, Norvežanin Erling Haaland, Marokanac Achraf Hakimi, Poljak Robert Lewandowski, Senegalac Sadio Mane, Egipćanin Mohamed Salah te Brazilci Neymar i Vinicius Junior.

Dodjela će se održati 27. veljače, javno glasovanje trajat će do 4. veljače, a glasovi također će podijeliti posebna komisija pod okriljem FIFA-e.

FIFA se na Instagramu prisjetila Modrićevog gola sa Svjetskog prvenstva 2018. u Rusiji koji je zabio Argentini.

"Lukina čarolija. Može li Modrić dodati još jedan trofej The Best u svoju riznicu?", napisala je FIFA uz gol. Javili su mnogi Argentinci koji su istaknuli da nagradu mora dobiti Lionel Messi, a jedan od komentara koji je dobio najviše lajkova bio je: "Ja sam Argentinac, ali Luka je dobar igrač, morate to priznati"

Hrvatska je inače u toj utakmici slavila s velikih 3-0.