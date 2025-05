Velika pobjeda Hrvatske nad Luksemburgom i maksimalnih 6/6 u kvalifikacijama nakon 13 godina

Hrvatski rukometaši u nedjelju igraju protiv Luksemburga uz prijenos na RTL 2 od 18.00. Hrvatska protiv Luksemburga završava kvalifikacije za EP. Bit će to spektakl za domaće navijače u riječkoj dvorani Zamet koji jedva čekaju vidjeti junake hrvatskog sporta glavom i bradom.

Odslušali smo himne u riječkom Zametu. Utakmica će uskoro početi. Hrvatska je u plavim dresovima i ima prvi napad.

Vratar Luksemburga upisuje prvu obranu. Luksemburžani su promašlili vrata u svom prvom napadu. Sjajni vratar Herrmann brani još jednu loptu, čisti zicer Maraša. Luksemburg je prvi zabio, ali odmah ide izjednačenje Šipića. Jelinić je zabio naš drugi pogodak, ali odličan je Kaysen koji dovodi Luksemburg u vodstvo. Sjajan cepelin s krila na krilo, Šoštarić za Jelinića.

Obrane sedmeraca

Prvo isključenje i sedmerac na utakmici. Leon Biel će van na dvije minute, ali Hermann je obranio sedmerac Šoštariću. 13. je minuta i isključenje je za Maraša. Luksemburg ima sedmerac za plus 2. Brani to Kuzmanović! Konačno i gol iz sedmerca. To je Glavaš za izjednačenje.

Prvo vodstvo na polovici poluvremena

U 15. minuti došli smo do prvog vodstva na utakmici, odmah potom i Šipić iz kontre zabija za plus dva. Marin je naš najbolji strijelac, na pogodak Luksemburga odgovara s dva pogotka i odlazimo na tri razlike.

Serija 5:1 i lakše se diše.

Glavaš zabija penal i s 4:4 smo otišli na 9:5, serija 5:1 Hrvatske. Klarica nas s dvije vezane bombe vodi na plus pet, našu najveću prednost. Živu loptu hvata Kuzmanović, ali Luksemburžani su zatvorili kontru i Herrmann ponovno brani. Vratar je najsznažnija karika Luksemburga. Kuzma brani sedmerac Zekanu, ali lopta mu se odbija i zabija za 11:8. Sada traje naš crni niz, dugo smo bez pogotka. Sada ćemo imati igrača više. Srna se diže i imamo ponovno plus 4, a onda nas Klarica ponovno vraća na pet. Zekan se diže i zabija dvije minute prije kraja, ali onda odličan gol Glavaša.

S plus pet odlazimo na poluvrijeme

Zadnja je minuta prvog poluvremena, imamo pet razlike. Kuzma brani još jedan zicer. Nezgodan sudar Srne i Kaysena i isključenje za Srnu pola minute do kraja poluvremena. Dvije minute i za Rastodera koji je zaustavio grubo naš zadnji napad. Prvo poluvrijeme završava 15:10.

Počelo je drugo poluvrijeme. Otvara ga pogotkom Kaysen, njegov drugi danas. Uzvraća Tin Lučin svojim prvim pogotkom. U 34. minuti dobar blok Hrvatske, ali Luksemburžani jako dobro danas zatvaraju naše pokušaje kontrapanapada. Šipić nas vodi na najvećih šest razlike. Marin je na 6/6. Brane sada odlično i Kuzmanović i Herrmann. Šušnja zarađuje isključenje u 37. minuti.

Srna prevežen u bolnicu nakon sudara u prvom dijelu

Srna je preselio u bolnicu, otpao je za ovu utakmicu. Dobio je nezgodan udarac u grlo ili vrat, vidjet ćemo. U međuvremenu, Luksemburg zabija drugi gol u nizu za minus 4. Ćeško zabija svoj prvi pogodak pa Kuzmanović skida novi zicer. Lučin zabija za ponovno plus pet. U drugom poluvremenu je 4:4 nakon 10 minuta. Golčina Loica Kaysena prekida sušu, 19:15 je. Glavaš iz sedmerca vraća na pet razlike.

Luksemburg je konačno slomljen

Nakon igre gol za gol, Kuzma opet brani zicer, a Glavaš zabija sedmerac za najvećih sedam razlike. Odmah potom zabijamo za plus osam. Ostalo je desetak minuta do kraja. Čini se da smo riješili sve ovdje u Zametu. Šoštarić zabija za plus devet. Na vrata je stao Špikić koji upisuje obranu pa i asistenciju Jeliniću za plus deset. Imamo i plus 11 zahvaljujući domaćem dečku, Halilu Jaganjcu. Loic Kaysen najbolji je strijelac Luksemburga, zabija svoj šesti gol za minus 9. Na kraju je završilo deset razlike, 30:20.

Najava

Hrvatska ima svih 5 pobjeda u grupi, a očekuje se da će ostvariti i šestu, čime bi prekinuli post od 13 godina što se tiče plasmana na EP s maksimalnim učinkom. Ako to uspiju, hrvatska rukometna reprezentacija ispisat će još jednu stranicu povijesti našeg trofejnog sporta.

