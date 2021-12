Nakon utakmice protiv Španjolske, Hrvatska ženska rukometna reprezentacija okreće se Austriji. Danas Hrvatice igraju svoj posljednji susret u skupini, no iako je poraz protiv Španjolki odnio šanse za prolazak u četvrtfinale, one vjeruju u dobru igru i pobjedu protiv Austrijanki.

UŽIVO

Svjetsko žensko rukometno prvenstvo

Hrvatska - Austrija 0:0

1' Počela je utakmica.

____________________________________________________________________________

Austrijanke su od početka prvenstva značajno oslabljena zbog pozitivnih testova na covid svojih reprezentativki, do te mjere da su susret protiv Brazilki igrale bez sedam igračica. Nisu uspjele niti trijumfirati protiv Japanki u petak.

"Ne želim razmišljati ni o čemu drugom, nego o pobjedi protiv Austrije i da s omjerom 3:3 odemo kući. Mi to znamo, mi to možemo i mi ćemo to napraviti", rekao je izbornik Nenad Šoštarić.

"Dugo su držale Japan, ali fizički nisu izdržale. Ono što je bitno kod Austrije je da primaju puno golova i puno zabijaju. Mi moramo tu utakmicu dobiti obranom sa što više laganih golova", istaknuo je izbornik.

Katarina Ježić kazala je da se njene suigračice i ona moraju dobro pripremiti za Austrijanke.

"One igraju brz rukomet i fizički su jače od ostalih ekipa. Sad su im se vratile neke igračice, ali bile su deset dana zatvorene u hotelu. Mi moramo pripremiti taktiku i biti spremne na sve", rekla je kapetanica reprezentacije.

Ana Debelić priželjkuje pobjedu u zadnjoj utakmici na SP kako bi se zajedno sa suigračicama vratila uzdignute glave u domovinu.

"Sad imamo dan odmora. Moramo se spremiti za Austriju, pobijediti ih i otići uzdignute glave s ovog prvenstva", zaključila je.