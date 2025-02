Srna navijačima: 'Podržite Zagreb kao što se podržali reprezentaciju'

Rukometaši Zagreba će u srijedu (18.45 sati) u Areni ugostiti norveški Kolstad, a radi se o važnom dvoboju 12. kola EHF Lige prvaka, uoči kojeg hrvatski prvak ima dva boda manje od suparnika te mu je pobjeda nužna kako bi zadržao izglede za plasman u nokaut fazu.

Na gol se vratio oporavljeni Matej Mandić, a publika će imati priliku još jednom pozdraviti i reprezentativce sa svjetskim srebrom oko vrata, Zvonimira Srnu, Filipa Glavaša, Luku Lovru Klaricu te Ivana Pavlovića.

"Izuzetno poštujemo svakog protivnika, no u šali govorimo kako su Norvežani navikli na minuse pa vjerujemo da će tako biti i u Areni u srijedu", rekao je dobro raspoloženi Srna, a onda uputio poruku navijačima:

"Pozivamo ih da se okupe u što većem broju i podrže nas baš onako kako su nas podržavali protiv Francuske, Mađarske, Slovenije i na svim drugim utakmicama reprezentacije. Podrška publike jako nam puno znači i nadam se da ćemo se opet zajedno veseliti nakon velike pobjede."

Veliku pobjedu su "Zagrebaši" ostvarili u prošlom kolu Lige prvaka, kad su slavili na gostovanju kod Pick Szegeda.

"Pokazali smo da možemo i vjerujem da ćemo s Kolstadom nastaviti niz. U ime cijele momčadi najavljujem da ćemo dati sve od sebe kako bismo ostvarili još jednu pobjedu. Pozivam naše Zagrepčane i sve navijače da dođu u što većem broju i pokažu onaj duh i navijačko srce koje su pokazivali u Areni na utakmicama reprezentacije i tijekom nezaboravnog dočeka na Trgu te da nas bodre od prve do zadnje minute, a mi ćemo se odužit na terenu i nadam se, pružiti im još nezaboravnih trenutaka", rekao je miljenik navijača Filip Glavaš.

Luka Lovre Klarica očekuje vrlo tešku i neizvjesnu utakmicu.

"Iskreno, mislim da će na kraju odlučivati gol ili dva. Mislim da u ovom susretu nema favorita i da ćemo morati biti maksimalno koncentrirani ne bismo li upisali i drugu pobjedu zaredom. Ako ponovimo izdanje iz prvog poluvremena protiv Szegeda onda imamo šanse. Tamo smo naime otišli na predah bez i jedne tehničke greške i to je recept koji moramo slijediti i sada. Norvežani su jaki u tranziciji i zato moramo igrati mirno i strpljivo u napadu do kraja. Uz pomoć naših navijača sve je moguće."

Kapetan Jakov Gojun prošao je mnogo ovakvih pa i težih iskušenja, uoči kojeg je pun optimizma nakon pobjede u Szegedu.

"Iskreno se nadam i vjerujem da na tragu te pobjede, ali i onoga što su ovi momci nedavno napravili na Svjetskom prvenstvu, možemo nastaviti u pobjedničkom tonu. Ova momčad ima karakter i mislim da ćemo još imati što za reći u Ligi prvaka. Vjerujem da ćemo biti pravi u srijedu protiv Kolstada."

Trener Zagreba Velimir Petković vjeruje da je njegova momčad spremna za sve izazove koje će donijeti dvoboj s Norvežanima.

"Dobro smo i marljivo radili, analizirali smo Kolstad i vjerujem da smo se do sada već dobro upoznali sa svim njihovim manama i vrlinama. Pokušat ćemo iskoristiti njihove slabe točke u srijedu. Ne znam što to znači biti favorit. Nama su pobjede protiv Magdeburga i Szegeda dale nadu, ali mi u ovu utakmicu ipak ulazimo kao posljednje plasirana momčad naše skupine i samo pravim pristupom od prve minute možemo doći do novih, tako potrebnih bodova", poručio je Petković.

Zagreb je tri kola prije kraja na osmom mjestu skupine B sa šest bodova. Poljski Kielce i Kolstad imaju dva boda više, a petoplasirani njemački Magdeburg hrvatskom prvaku bježi tri boda.

Šesto mjesto je posljednje koje donosi plasman u nokaut fazu Lige prvaka.

Nakon dvoboja s Kolstadom, Zagreb će u Ligi prvaka još gostovati kod drugoplasiranog Aalborga, a u zadnjem kolu će ugostiti Kielce.

