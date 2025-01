Hrvatska rukometna reprezentacija otvorila je Svjetsko prvenstvo koje zajedno organiziraju naša zemlja, Norveška i Danska rutinski izborenom pobjedom protiv Bahraina sa 36-22 (17-9).

Hrvatsku su do pobjede u Areni Zagrebm pred više od 15 000 navijača, predvodili Mario Šoštarić s osam golova, Filip Glavaš s pet, dok su po četiri gola zabili Mateo Maraš, Tin Lučin i Marin Jelinić, dok je Dominik Kuzmanović imao 12 obrana.

Svjetsko rukometno prvenstvo u Hrvatskoj, Danskoj i Norveškoj od 14. siječnja

Nakon utakmice, naš Dario Brkić porazgovarao je u mix zoni s Mateom Marašom i (ne)očekivanim junakom Filipom Glavašom. Glavaš je potentan i brz u tranziciji, a jučer je u prvom poluvremenu svojim golovima bacio Arenu Zagreb u trans.

Mateo Maraš je rekao:

"Od početka smo ušli mirno, s gardom, bez tehničkih grešaka i to smo nagradili s dva boda. Mislim da je publika zadovoljna, mi smo svi zadovoljni, tako da nema straha za dalje."

Atmosfera u Areni?

"Prošao sam 2009. kao navijač u Splitu, 2018. kao navijač ovdje, napokon sam ovdje i igram i još je ljepše biti na tribinama."

Slijede Argentina, pa Egipat.

"Argentina je ozbiljan suparnik, puno bolji nego Bahrein i puno je to bolja momčad nego što piše na papiru. Bit će to odlična utakmica jer je to ispit pred Egipat koji će biti kao završni cilj pred Egipat, jer se radi o suparniku koji je izuzetno u dobroj formi i u zadnjih par godina u vrhu svjetskog rukometa i nadam se da s ovakvim pristupom i publikom da ćemo uzeti pobjedu".

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Filip Glavaš se osvrnuo na svoju igru:

"Igrali smo dobru obranu, a Arena je moj dom. Prvi šut sam promašio, ali rekao sam si nema veze, samo nastavi i otvorilo mi se. Slijedi Argentina, možemo neke stvari još bolje i samo trebamo nastaviti istim ritmom".

