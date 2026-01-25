Uh, samo ne njega! Švicarski div 'razvalio' ozlijeđenog Martinovića, suci pregledavali snimku

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

DOBIO PO GLAVI /

Hrvatska rukometna reprezentacija nakon velike pobjede protiv Islanda, igra protiv Švicarske u drugom kolu druge faze natjecanja Europskog prvenstva.

Kriminalno smo otvorili utakmicu, ali nakon što je Dagur Sigurdsson pozvao minutu odmora vratili smo se u susret. Kod 7:7 težak prekršaj napravio je švicarski div Lenny Rubin Ivanu Martinoviću. Njemački sudački par pregledavao je snimku nakon koje je 205cm visoki Rubin morao dvije minute van.