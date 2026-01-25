FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DOBIO PO GLAVI /

Uh, samo ne njega! Švicarski div 'razvalio' ozlijeđenog Martinovića, suci pregledavali snimku

Hrvatska rukometna reprezentacija nakon velike pobjede protiv Islanda, igra protiv Švicarske u drugom kolu druge faze natjecanja Europskog prvenstva

Kriminalno smo otvorili utakmicu, ali nakon što je Dagur Sigurdsson pozvao minutu odmora vratili smo se u susret. Kod 7:7 težak prekršaj napravio je švicarski div Lenny Rubin Ivanu Martinoviću. Njemački sudački par pregledavao je snimku nakon koje je 205cm visoki Rubin morao dvije minute van. 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
25.1.2026.
21:15
Sportski.net
Hrvatska Rukometna ReprezentacijaEuropsko Prvenstvo U Rukometu 2026Rukomet 2026Ivan Martinović
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx