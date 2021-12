Hrvatska ženska rukometna reprezentacija porazom 25:30 protiv Brazila započela je svoj nastup u skupini G na Svjetskom prvensrtvu u Španjolskoj.Hrvatska niti u jednom trenutku susreta protiv Brazila nije bila u prednosti, utakmica je krenula u lošem smjeru već u 30. sekundi kada je Krsnik isključena na dvije minute nakon prvog prekršaja na utakmici.

Brazilke su vrlo brzo stigle do dva (4:2), pa tri (7:4) i četiri pogotka prednosti (14:10 u 22. minuti). Najveći problem u igri Hrvatske bila je igra u obrani, Brazilke su lakoćom stvarale višak igračica na liniji od šest metara te potom lagano realizirale.

U 28. minuti kod rezultata 17:11 za Brazil Kapitanović je obranila sedmerac Cardoso, no niti to nije bio poticaj za bolju igru.Početkom drugog poluvremena Hrvatska je s dva gola s igračicom više smanjila na 18:14, ali Brazil je odgovorio s tri uzastopna gola za odlazak na tada najvećih sedam razlike (21:14).

Na kraju popravile dojam

Brazil je sredinom nastavka stigao i do najvećih devet razlike (26:17) pa je do kraja dvoboja Hrvatska uspjela tek ublažiti poraz. Imala je čak Krsnik i sedmerac u posljednjoj minuti za smanjenje na četiri razlike, no sjajna brazilska vratarica Arenhart je obranila njezin šut.Najučinkovitija u reprezentaciji Hrvatske bila je Valentina Blažević sa sedam golova, dok je Bruna De Paula također postigla sedam pogodaka za Brazil.

Hrvatska će u subotu u 2. kolu igrati protiv Paragvaja, a u ponedjeljak u 3. kolu protiv Japana. Plasman u drugi krug izborit će tri prvoplasirane reprezentacije iz skupine.

Hrvatska - Brazil 25:30

Hrvatska: Kapitanović, Pijević, Bešen; Debelić, Turk, Šimara, Mičijević, Krsnik, Dežić, Mamić, Ježić, Burić, Kalaus, P.Posavec, S.Posavec, Blažević

Brazil: Arenhart, De Arruda; Cardoso, Rodrigues Belo, De Paula, Da Rocha, Guarieiro, Ribeiro, Araujo, Ventura, Fernandes, Matieli, Vieira, Alves Carneiro, De Araujo, Fermo

Kraj utakmice.

57' Valentina Blažević ponovo zabija. Ona je danas odigrala odličnu utakmicu u napadu. ništa joj se ne može zamjeriti.

56' Novi pogodak Hrvatske nakon brze akcije. Katarina Ježić i serija 3:0 za nas. No De Paula opet zabija sjajan pogodak na drugoj strani.

53' Što nam je napravila danas De Paula... Još jedan gol za nju. zabija na drugoj strani za nas Šimara na asistenciju Blažević, a zatim i iz kontranapada.

50' Dora Krsnik zabija dobar pogodak i izgleda sad kao da se malo budi, ali to je možda i zato jer su Brazilke malo smanjile gas. Vidjet ćemo kako će to izgledati do kraja.

48' Hrvatska obrana danas je propusna, Brazilke rade što žele u napadu, a kod nas Mičijević dolazi do malo prostora i zabija za smanjenje na -8. Čudo se mora dogoditi da Hrvatice ovdje dođu čak i blizu izjednačenja.

43' Što nam rade sad Brazilke... Sjajna akcija završila je lobom s krila Araujo i Brazilke vode s 9 razlike. Na drugoj strani Ćamila zabija za nas.

41' Prolazi De Paula kao da naših nema i to je novi pogodak za Brazilke. Možemo sad već reći da djevojke u zelenom lagano plove prema pobjedi.

37' Barbara Arenhart brani sad sve moguće. Dva zicera zaredom je skinula i izgleda sad da je nemoguća misija za Hrvatice da zabiju gol.

34' Igra se brzo sad, s gola na gol, a bolje se Brazilke snalaze u toj igri. Povezale su tri gola i opet smo na -6. Još je pritom i Blažević promašila penal. Šteta. Hrvatska tone.

32' Brzi gol Katarine Ježić i evo Hrvatica za smanjenje vodstva. No Brazilke odgovaraju na drugoj strani preko De Araujo.

31' Počelo je drugo poluvrijeme. Valentina Blažević otvara pogotkom. Da nje nema danas, još bismo se gore proveli.

Kraj prvog dijela. Nismo se nadali ovako lošem otvaranju turnira. Kraljice šoka s velikim zaostatkom idu u svlačionicu.

29' Blažević zabija iz penala i to je sad pet razlike za Brazilke. Minutu odmora pozvao je brazilski izbornik.

26' Gađa Cardoso, a onda kontra Brazilki i to je novi pogodak za Brazilke.

24' Evo nam tračak nade. Valentina Blažević zabija za smanjenje brazilske prednosti. No Cardoso na drugoj strani uzvraća pogotkom.

22' Cardoso je sigurna s linije od 7 metara i to je najveća prednost Brazila od 4 razlike.

20' Opet De Paula zabija za Brazil. Hrvatska je u velikom zaostatku.

18' Primile su rukometašice još jedan gol i morao je izbornik Šoštarić pozvati time-out. Gubi Hrvatska tri razlike i ne izgleda to zasad nikako dobro.

17' Rodrigues nam je zabila nakon prodora i opet su Brazilke na +2.

16' Kalaus je ušla i zabila sjajan gol, bila je to pirueta. Novo isključenje za Hrvatsku, Ježić će na hlađenje.

15' Novi gol Brazilki, ali Ćamila vraća na drugoj strani za svoj drugi gol.

14' Igra sad jako brzo , munjevito Ana Debelić zabija, a onda Dora Krsnik zabija na nepostavljenu obranu.

12' Ćamila vraća na -2. Napad nam nije loš, ali obranu moramo popraviti.

10' Ana Debelić zabila je na sjajnu asistenciju Ćamile, ali još nam u obrani zasad curi. Prejednostavno nam zabijaju Brazilke golove. Matieli povisuje na 4:7.

8' Penal je bio i za Hrvatsku na drugoj strani. Zabija Valentina Blažević za 3:4.

7' Jessica Ribeiro diže s linije od sedam metara Brazilke na +2. ne izgleda ovo dobro za Hrvatice.

5' Brazilke opet vode. De Araujo je pogodila za vodstvo, a Dora Krsnik je promašila na drugoj strani.

3' Bruna De Paula zabila je za novo vodstvo Brazilki, no Blažević zabija svoj drugi gol i opet nas vraća u egal.

2' Brazilke su otvorile utakmicu pogotkom, iskoristile su igračicu manje. No na drugoj strani vraća Valentina Blažević golom. Hrvatska je opet kompletna.

1' Sjajno je otvorila Tea Pijević koja je skinula zicer na početku. Ali ni Ana Debelić nije uspjela zabiti gol na drugoj strani.

1' Počela je utakmica.

17:30 - Odlična je vijest za Kraljice šoka što će najbolja igračica Ćamila Mičijević ipak danas nastupiti, usprkos ozljedi na treningu.

16:00 - Hrvatska ženska rukometna reprezentacija u četvrtak utakmicom protiv Brazila u 18 sati otvara nastup na Svjetskom prvenstvu u Španjolskoj.

Ovo je hrvatskim rukometašicama prvi nastup na SP-u nakon deset godina pauzu.

'One su svjesne svoje snage'

'Kraljice šoka' smještene su u skupinu G zajedno s prvim suparnikom Brazilom, Paragvajem i Japanom.

„Brazil ima dvije odlične vratarke i sjajnu vanjsku liniju, što je jači dio te ekipe. Kao i sve južnoameričke ekipe tako i Brazilke imaju naglašeni taj emotivni dio i u tom smislu će utakmica biti nabijena emocijama. No, isto tako, fizička spremnost će protiv njih biti strašno važna. Moramo biti agresivni, moramo biti gusti i za neke njihove igračice moramo odraditi specifične taktičke stvari, rekao je u najavi ogleda hrvatski izbornik Nenad Šoštarić.

„Mi smo na ovom Svjetskom prvenstvu zbog medalje osvojene na Euru i nadam se da je to samo jedna od nagrada koje slijede za ove djevojke. Želimo ovdje pokazati svijetu što znamo i možemo. Možda naboj kod nas nije isti kao prije Eura, ali smo spremni. Znamo da taktički možemo, znamo da fizički možemo i da smo u mogućnosti rotirati igračice, a pritom ne gubiti naš ritam. Ekipa vjeruje u sebe, one su svjesne svoje snage, a imamo i iskustva“, dodao je Šoštarić.

Prijenos na RTL2

Nakon Brazila hrvatske reprezentativke u skupini G još igraju protiv Paragvaja (subota, 18 sati) pa Japana (ponedjeljak, 20:30 sati).

Prijenos utakmice između Hrvatske i Brazila možete gledati na RTL2. Tekstualni prijenos pratite na portalu Net.hr.