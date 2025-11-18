FREEMAIL
POZNATO IME /

Službeno je: Slovenski golman se nakon šest godina vratio u Kutiju šibica

Službeno je: Slovenski golman se nakon šest godina vratio u Kutiju šibica
Foto: Dalibor Urukalovic/pixsell

Kastelic je sa Zagrebom potpisao dvogodišnji ugovor

18.11.2025.
14:35
Hina
Dalibor Urukalovic/pixsell
Slovenski vratar Urh Kastelic novi je vratar Rukometnog kluba Zagreb, objavila je u utorak na službenim klupskim stranicama Uprava kluba. 

Ovaj 29-godišnji osvajač brončane medalje sa Slovenijom na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj nastupao je za Zagreb od 2017. do 2019. godine, nakon čega je odlučio zaigrati u najjačoj ligi svijeta – njemačkoj Bundesligi.

U proteklih šest godina Urh je branio boje Frisch Auf Göppingena (2019./2022.) kao i TBV Lemga (2022./2025.).

Ugovor s najtrofejnijim hrvatskim sportskim kolektivom potpisan je na razdoblje od dvije godine, a Urh će se našoj ekipi priključiti na početku priprema za sezonu 2026./2027. dodaje Uprava RK Zagreb.

Službeno je: Slovenski golman se nakon šest godina vratio u Kutiju šibica