Slavni bivši rukometni trener Josip Glavaš pomalo je zaboravni rukometni autoritet koji je krajem prošlog stoljeća žario i palio rukometnom Europom i svijetom, radio čuda, oplemenio rukometnu igru. Barem se tako da iščitati iz napisa o njemu iz prošlog vremena. Jako cijenjen i uvažavan u rukometnim krugovima i izvan naših granica. Naišli smo na internetu na zanimljivu priču o njemu. Web site se zove - Derventskim - korzom. blogsport.com. Savršen uvod za intervju s njim. Josip Glavaš nam je analizirao utakmicu Hrvatske i Slovenije prošlog petka u Areni Zagreb. Hrvatska je zamrznula Sloveniju na -8, završilo je 33-25. No, vratimo se mi na priču o Josipu Glavašu, "najboljem treneru na svijetu", kako su mu nekad tepali.

Rukometni autoritet

Trenirao je Josip Glavaš, čime se ponosi, sve klubove. Od Borca iz Banja Luke koji je bio prvak Europe, sa Slogom sam bio bez poraza u finalu Kupa Europe s Barcelonom, da bi u Barceloni u jednoj utakmici nesretno izgubili 3 razlike. Vodio je rukometnu akademiju 6 godina od Izviđača, bio je prvak i u polufinalu Kupa Kupova Europe. S Medveščakom uzeo dva Kupa Jugoslavije. Bio je i trener u reprezentaciji, dok je Arslanagić bio izbornik na OI u Seoulu 1988., kad je tadašnja država Jugoslavija uzela broncu. kroz njegove rukometne ruke i znanje prošlo je jako puno rukometaša. Buntić, Alilović, Duvnjak, čudo je s akademijom napravio. Damir Delić opjevao mu je karijeru...

"Josip Glavaš, po prestanku aktivnog igranja rukometa u 32-oj godini, započeo je trenersku karijeru u matičnom klubu, najprije kao trener juniora. Stvorio je tako jednu jako uspješnu generaciju rukometaša (Memić, Delić, Elezović, Mijatović, Slijepčević, Halilović i drugi).

'S velikom ljubavlju trenirao je derventske mladiće'

S velikom ljubavlju trenirao je derventske mladiće, a da bi im što više približio ovaj sport znao je na trening pozvati i popularnog reprezentativca Arslanagića, koji bi im demonstrirao neke od taktika svog velikog i nenadmašnog trenera u reprezentaciji, rukometnog maga, Vlade Štencla. I dan danas se Dervenćani rado sjećaju i pričaju o prvom koncertu legendarnog "Bijelog dugmeta” na rukometnom igralištu (promocija albuma 'Šta bi dao da si na mom mjestu'). Međutim, rijetko ko od njih zna da je upravo Josip Glavaš bio taj koji je ubijedio menadžera 'Dugmića' da održe koncert u Derventi, a ne u Doboju, kako je predhodno bilo planirano", otkriva u tekstu Damir Delić koji navodi i sljedeće:

"A sudbina je baš htjela da Joža iz rodnog grada ode u Doboj, gdje drugoligaša Slogu uvodi u elitno društvo. Sloga nije „plesala samo jedno ljeto”, već je postala i stabilan klub jugoslovenske prvoligaške elite. Navraćajući u Doboj često sam svraćao u njegov kafić '22:18' (koji je dobio ime po rezultatu koji je Slogu uveo u I ligu, nakon majstorice protiv Celja) i koji je bio omiljeno okupljalište sportaša. U vrijeme kada je on bio trener u Doboju su igrala i tri Dervenćanina: Dokić, Goran Kokić i Memić. Heli, kako su ga zvali najbliži prijatelji, zračio je optimizmom i bio uvijek pozitivan, a moto mu je bio da nema nepobjedljivih... imao je svoj imidž koji se nije mogao kopirati. Oduševljavao je i svojim gafovima, kao onda kada je u zadnjim sekundama meča ušao u teren i spriječio kontru, „pravdajući se” da je mislio da je kraj utakmice".

'Tih prvih 15 do 20 minuta protiv Slovenije su bili sjajni'

Delić nastavlja pisati:

"Početkom osamdesetih slavni Borac ga poziva da preuzme ulogu šefa stručnog štaba. Josip postaje trener u klubu u kojem će nastupiti i njegovi dojučerašnji učenici Slavko Mijatović i Edo Delić. 1988. godine, Glavaš je bio Arslanagićev pomoćnik u reprezentaciji Jugoslavije koja je na Olimpijadi u Seulu osvojila bronzanu medalju.Ovaj vrsni rukometni znalac karijeru nastavlja u Hrvatskoj vodeći klubove: Medveščak, Zagreb, Umag i Varaždin, a predvodio je i Hrvatsku na Evopskom prvenstvu u Italiji. Kada se mislilo da se ona nezaboravna i izuzetno uspješna epizoda iz Doboja više ne može ponoviti odlazi u Ljubuški, gdje sa ovim klubom ostvaruje izvanredne uspjehe. Osvojio je tri prvenstva i kup BiH, dva puta se plasirao u Ligu prvaka i u polufinale Kupa pobjednika kupova, u kojem su ispali od španskog Ademar Leona, kasnije osvajača tog takmičenja. Kako je malo trebalo da mi zalupa ovo srce derventsko, kada sam prilikom gostovanja reprezentacije BiH u Liježu protiv Belgije po završetku meča čuo od reprezentativca Terzića, tadašnjeg igrača Izviđača: 'Joža je car, najbolji trener na svijetu".

Obrana, obrana, obrana

Idemo na intervju s Josipom Jožom Glavašom, nekad najboljeg rukometnog trenera na svijetu. Počeo je stručni komentar za Net.hr riječima:

"Ne znam, iskreno, kako bi definirao utakmicu Hrvatske i Slovenije. Prvih 15 do 20 minuta, Hrvatska je u obrani djelovala jako dobro, tako dobro da je to izgledalo za medalju. Znači, obrana iz prvog poluvremena, posebno iz prvih 15-20 minuta, je ključ prema medalji na nadolazećem SP-u. Samo neka tako nastave. E sad, postavlja se pitanje mogu li izdržati takav tempo i ritam, pokretljivost, to ćemo vidjeti. Nisam unutra da bi znao to. Uz spomenuto, simultanka od Ivana Martinovića koji je to popratio sve. Individualno je rješavao situacije, zabio u tom periodu par golova, 3 do 4. Golman je isto dobro branio i to je to."

Joža nadalje objašnjava kako je Hrvatska imala priliku povećati prednost i rezultat na kraju...

"Slovenija me iznenadila sa slabom igrom. Slovenci su jako temperametni i pokretljivi, njihova je ekipa uvijek takva bila, ali čudi me da nisu napravili nešto više. Mislim da to nije bila njihova prava kvaliteta, igrat će oni bolje kad počne Svjetsko rukometno prvenstvo. Uz to, nisu bili kompletni. Hoće li ubaciti oni neke igrače, to ćemo vidjeti."

'Dagur Sigurdsson ima dobar stručni tim'

Nije tu stao...

"Da se razumijemo, ima i Hrvatska, moje mišljenje, stvari koje mi se ne sviđaju. Sigurdsson je trebao malu veću minutažu dati udarnoim vedetama, da bi ušli u ritam za utakmice biti ili ne biti, ali ne želim biti negativan i kritičan, posebno ne pred početak SP-a u rukometu, ne nakon pobjede, ovakve igre. I to je posao izbornika Dagura Sigurdssona u koji se ne želim miješati. On zna najbolje, on je u reprezentaciji i najbolje zna situaciju. Samo, Sigurdsson će morati postići formu udarnih vedeta za prijelomne trenutke kojih će biti na turniru".

Mala selekcija, dosta novih igrača u momčadi Hrvatske, previše igrača na pripremama, to su zaključci Josipa Glavaša...

"Dagur Sigurdsson ima dobar stručni tim, Sigurdsson je iskusni trener koji treba raditi na tjelesnoj snazi i tehničko taktičkom dijelu, još ipak malo na tome treba raditi. SP počinje uskoro, za dva dana, barem za Hrvatsku. Bez obzira što se u Hrvatskoj ne zna deset - dvanaest udarnih igrača reprezentacije, one koji će koristiti najviše, ali ne mogu se oteti dojmu, tih prvih 15-20 minuta protiv Slovenije, ne mogu se oteti dobrom dojmu tog prvog poluvremena protiv Slovenije. To je igra koja obećava, koja veseli, to je putokaz za medalju. Filip Glavaš daje jednu dinamiku koju nisam primijetio dok igra za RK Zagreb. To sad ne govorim zato što se prezivamo (isto), nego jer je stvarno tako i bilo. Čak je i u obrani napravio par dobrih stvari, to sam isto primijetio."

'Imamo se čemu nadati na SP-u, ali...'

Nastavio je s pozitivnim razmišljanjem Josip Glavaš...

"Imamo se čemu nadati na SP-u, ali samo ako budemo imali kontinuitet dobrih igara i ako budemo išli iz utakmice u utakmicu. Znači, s prvih 30 minuta sam zadvoljan, s drugih nisam, ali ja sam vam trener i drugačije gledam na neke stvari. Isto tako, ne znam što je Sigurdssonu bio plan, možda se malo i igrao, pokušavao, pripremni dio tome i služi", zaključio je Josip Glavaš.

