Saigurdsson prelomio i donio veliku odluku uoči utakmice Hrvatske i Argentine na SP-u

Vrijedna RTL-ova reporterka Ines Goda Forjan javila se iz Arene Zagreb uoči utakmice 2. kola skupine H Svjetskog rukometnog prvenstva između Hrvatske i Argentine. Vrijeme je za rukomet počinje u 19.45, a utakmica u 20.30. RTL prenosi i Vrijeme je za rukomet i sraz naših rukometaša i Argentinaca. Dagur Sigurdsson prelomio je i napravio prvu promjenu na ovom SP-u.

Svjetsko rukometno prvenstvo u Hrvatskoj, Danskoj i Norveškoj od 14. siječnja gledajte na RTL-u i platformi Voyo.

"Debitant Josip Šimić seli na tribinu, a u sastav se vraća Veron Načinović, Znači, pivot za pivota. To je najnoviji današnji potez Dagura Sigurdssona koji je odlučio malo promijeniti sastav Hrvatske, a kakvu Hrvatsku želimo gledati danas? Sigurdsson želi ubrzati hrvatsku igru. Vidjeli smo to u onoj sjajnoj predstavi protiv Bahreina - čvrsta obrana, brza tranzicija, puno lakih golova po mogućnosti, a onda brzo, brzo, brzo u napadu, ali ne i brzopleto. Cilj Sigurdssona je da Hrvatska bude još malo bolja od one odlične protiv Bahreina", otkrila je Ines Goda Forjan.

Vrijeme je za rukomet počinje u 19.45, a utakmicu Hrvatske i Argentine možete u izravnom prijenosu gledati na glavnom kanalu RTL-a i platformi Voyo od 20.30.

