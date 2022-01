U derbiju 3. kola skupine II drugog kruga Europskog rukometnog prvenstva, Norveška je danas pobijedila Španjolsku sa 27-23 zakompliciravši borbu za plasman u polufinale. Uoči zadnjeg kola Norveška, Švedska i Španjolska imaju po šest bodova.

Sebastian Barhold zabio 6

Španjolska je povela sa 2-0, no potom su Norvežani zabili pet uzastopnih golova. Nešto kasnije povećali su prednost na pet golova razlike (10-5). U 40. minuti Španjolci su bili na samo golu zaostatka (19-20), no Norvežani su odgovorili s četiri gola u nizu i došli do +5 (24-19) i mirno priveli susret kraju.

Norvešku su do važne pobjede predvodili Sebastian Barhold sa šest golova, Magnus Gullerud s pet pogodaka, te Sander Sagosen sa četiri gola, dok su kod Španjolske najefikasniji bili Jorge Maqueda sa šest i Aleix Gomez Abello s pet pogodaka.

Švedska blizu polufinalu turnira

Švedska se približila plasmanu u polufinale pobjedom 25-21 protiv Njemačke. Šveđani su bolje ušli u susret, no Njemačka je početkom drugog dijela uspjela izjednačiti (13-13, 15-15). Švedska u završnici bježi na +4 (23-18) što je uspjela obraniti do kraja susreta.

U pobjedničkom sastavu najefikasniji je bio Hampus Wanne sa šest golova, dok su još četvorica igrača zabila po tri pogotka (Albin Lagergren, Jim Gottfridsson, Oscar Bergendahl, Lukas Sandell). U suparničkim redovima Julian Koster je zabio četiri, a Paul Drux s tri gola.

U prvom susretu današnjeg programa Poljska i Rusija su remizirale 29-29.

Poljska je bila korak do prve pobjede u drugom krugu nakon što je Michal Daszek pogodio za 29-28, a onda su doživjeli pravi šok. Rusiji su preostale tri sekunde za zadnji napad, Poljaci su već počeli slaviti. Uzeli su time-out, dogovorili taktiku i uspjeli izjednačiti golom skoro pa s centra, najboljeg strijelca Rusije Sergeja Marka Kosorotova.

Španjolskoj treba još samo pobjeda nad Poljskom za polufinale

U poljskim redovima najefikasniji su bili Szymon Sicko s osam i Michal Daszek sa šest golova, dok je s druge strane Kosortov postigao osam, a Dmitri Žitnikov sa sedam golova. Rusija je remijem ostala barem teorija, dok Poljacima nije ostala ni teorija.

U najboljoj poziciji su Španjolci koji će pobjedom protiv Poljske osigurati prolaz u polufinale, dok će Švedska i Norveška međusobno igrati za preostalo mjesto.

U posljednjem kolu, 25. siječnja sastaju se Poljska - Špnjolska (15:30), Njemačka - Rusija (18:00), te Švedska - Norvečka (20:30).

SKUPINA II:

Poljska - Rusija 29-29 (13-12)

Njemačka - Švedska 21-25 (10-12)

Španjolska - Norveška 23-27 (11-14)

LJESTVICA:

Norveška 4 3 0 1 119-100 6 Švedska 4 3 0 1 110-94 6 Španjolska 4 3 0 1 110-103 6 Rusija 4 1 1 2 100-106 3 Njemačka 4 1 0 3 97-105 2 Poljska 4 0 1 3 101-129 1

Posljednje kolo - 25. siječnja:

Poljska - Španjolska (15:30)

Njemačka - Rusija (18:00)

Švedska - Norveška (20:30)

