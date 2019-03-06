Pešić kritičan unatoč velikoj pobjedi: 'Ovakve pogreške ne smiju nam se događati protiv Flensburga'

Vrlo bitnu pobjedu u SEHA ligi upisao je bjeloruski Meškov Brest protiv makedonskog Vardara. Momčad za koju nastupaju Šime Ivić i Ivan Pešić slavila je s 32:30 i tako uzdrmala Vardar na prvoj poziciji na ljestvici regionalne lige.

"Ovo je bila jako važna utakmica za nas, a usto nismo mogli računati na važen igrače kao što su Horak, Škurinski i Obranović. Odigrali smo dobro. Ponosan sam na svoje suigrače i činjenicu da smo reagirali na najbolji mogući način u ključnim trenucima. Napravili smo neke pogreške koje ne smijemo ponoviti protiv Flensburga u Ligi prvaka", rekao je dugogodišnji vratar Meškova i bivši hrvatski reprezentativac Ivan Pešić.

Meškov je Vardar preletio upravo na krilima hrvatskih rukometaša . Ivan Pešić obranio je 12 udaraca, a Šime Ivić zabio je šest pogodaka.Vardaru nakon ovog poraza nije tako sigurno prvo mjesto, u sljedećem kolu gostuje u Našicama kod Nexea koji ga može prestići i potisnuti na drugo mjesto.