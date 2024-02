VELIKI OKRŠAJ / Ovako su Hrvatice pale nakon drame u Transilvaniji, priliku za uzvrat imaju jako brzo

Hrvatska ženska rukometna reprezentacija upisala je prvi poraz u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo. S 26 24 bolja je bila Rumunjska. Sažetak utakmice čiju snimku možete pogledati na našoj platformi Vojo donosi vam Filip Brkić. "Pobjeda Rumunjki u utakmici u kojoj je Rumunjska ipak bila bolja stalno korak dva ispred Hrvatske. Nakon prvih pola sata imale su Rumunjke dva razlike, u nastavku utakmice otišle su u nekoliko navrata i na plus 5 i činilo se da će Rumunjska na kraju doći do glatke i sigurne pobjede, ali probudile su se Hrvatice u završnici utakmice na krilima Kristine Prkačin i Klare Bertić. Obje su postigle po pet pogodaka. Došli smo na minus jedan u jednom trenutku, ali dalje od toga ipak naše cure nisu uspjele napraviti danas u Transilvaniji. Prilika da to promijene, bit će već za nekoliko dana u nedjelju trećeg ožujka u Koprivnici. Hrvatska će ugostiti Rumunjsku i tražit će pobjedu veću od dva razlike i tako priliku da bude bolja u tom međusobnom omjeru ide na kraju kvalifikacija. Zahvaljujući tomu bude i lider skupine. Što se strijelaca tiče, već spomenute, Prkačin i Bertić su s po pet pogodaka najbolje u sastavu Ivice Obrvana, ali nam je na drugoj strani velike probleme stvarala se kružna napadačica koja je imala nestvaran šut devet od devet. Na kraju. Rumunjska - 26, a Hrvatska 24.", ispričao je RTL-ov novinar, a više pogledajte u prilogu.