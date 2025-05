Legenda hrvatskog rukometa otkrila hoćemo li ponoviti uspjeh iz siječnja: 'Nemamo se čega bojati'

Završen je ždrijeb za Europsko rukometno prvenstvo 2026. koje će se održati u Dankoj, Švedskoj i Norveškoj. Hrvatska reprezentacija smještena je u skupinu E zajedno s jednim od domaćina, Švedskom, te Gruzijom i Nizozemskom. Gledat ćemo tako susret velikih rukometnih sila - Švedske i Hrvatske, Nizozemska se posljednjih godina probila na veliku scenu i ima jednog odličnog individualca u Lucasu Steinsu, dok je Gruzija svima jedna velika nepoznanica.

Svoje viđenje ždrijeba dao nam je legendarni Mirza Džomba, osvajač srebrne medalje s Europskog prvenstva u Norveškoj. Uz to srebro, osvojio je Mirza s Hrvatskom još tri medalje s velikih natjecanja, a bio je i najbolji strijelac Europskog prvenstva 2004. koje se održalo u Sloveniji, a Mirza je na tom turniru zabio 46 pogodaka. Kako on vidi Hrvatske protivnike u prvom krugu predstojećeg Europskog prvenstva?

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

"Ja mislim da se tu nema što drugo reći, nego odličan ždrijeb po mjeri Hrvatske. Mislim da su to sve reprezentacije s kojima se da igrati. Naravno, po nekom rangiranju su najjače Švedska i Nizozemska. Švedsla. znamo tko je i što je, to je svjetska velesila koja drži nivo već dugi niz godina. Nizozemska, s kojom ja mislim da smo nedavno čak i imali negativan rezultat, isto odlična ekipa i ja mislim da će tu biti borba ovaj možda i veća nego u onoj drugoj grupi gdje nas čekaju potencijalno Slovenija, Island i Mađarska. To je malo drukčiji sustav, dvije su grupe i onda na kraju prvi i drugi idu direktno u polufinale. Znači, nema četvrtfinala i zna se kako, malo po malo bod po bod, opet se dohvatiti nekakve euforije i pokušati približno napraviti rezultat kao što smo napravili prošle godine. Sigurno će biti drukčije, da sada dolazimo kao nekakvi favoriti. Velika su očekivanja i ja se nadam da većina te reprezentacije bude zdrava, da dođe zdrava na prvenstvo i mislim da s optimizmom opet možemo čekati prvi mjesec."

Foto: Pixsell

Švedska gaji stil igre koji nam ne odgovara. Podsjećaju na Dansku, ali ipak nisu na tom nivou?

"Upravo tako. Ono što igraju je slično Danskoj, ali nije na tom nivou, da se igrati s njima. Igra im je onako dosta predvidljiva, dosta ovisi o par igrača, tako da to nije ni blizu po meni nekakav rang Danske. Igraju doma, ali to može biti i dvosjekli mač. U našem se slučaju pokazalo kao odlično, ali bilo je i prvenstava gdje su ovaj domaćini kiksali tako da svašta ćemo tu vidjeti i svašta se može očekivati. Bitno je da budemo na razini kao što smo bili u siječnju i da ćemo se moći opet veseliti."

Dojam je kako su u grupi s Hrvatskom svije reprezentacije koje jako ovise o svojim srednjim vanjskima, Švedska o Gottfridsonu, a Nizozemska o Steinsu.

"Nizozemci su izrazito, izrazito brzi pokušavaju na tempo ovaj slomiti utakmicu. On je pokretač svega. Činjenica je da je Švedska Gottfridson, motor, isto diže ili spušta tempo. Ovo što sam prije rekao, Šveđani su dosta predvidljivi od Danaca koji stvarno imaju puno veći arsenal i u napadu i u obrani, tako da još jednom ponavljam, nemamo se čega bojati. Idemo se s njima i potući sigurno. Dokazali smo da imamo kvalitetu. Aktualni smo viceprvaci svijeta i idemo braniti to na sljedećem prvom sljedećem prvenstvu, a to je Europsko prvenstvo."

Po prvu puta nakon 2008. znamo da Domagoj Duvnjak definitivno neće igrati za Hrvatsku na velikom natjecanju.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Pa evo, žao mi je što stvarno više neće biti Duleta. Evo s naše komentatorske strane, to je zadnjih deset godina: Je li Dule umoran, nije Dule umoran? Je li Dule ozlijeđen, nije Dule ozlijeđen? Konačno je zaslužio da se i on malo odmori da dođe s ove naše druge strane, da pričamo i komentiramo. A što se tiče sadašnje situacije, da njih dvojica su označeni kao ti, Cindrić i Martinović. Njih dvojica su ti koji su postavljeni kao najistureniji u toj reprezentaciji. Sigurno je da oni moraju preuzeti dio toga sto je nosio Duvnjak. Nek to svi lijepo ravnomjerno raspodijele da ne bude preteško i s osmijehom da idemo dalje u budućnost. Svijetlu rukometnu budućnost.

