Hrvatska rukometna reprezentacija igra svoju posljednju utakmicu na Svjetskom prvenstvu, a ona je uistinu povijesna. Od 18.00 u Oslu izabranici Dagura Sigurdssona pokušat će s rukometnog trona skinuti moćnu Dansku.

Vrijeme je za rukomet počinje u nedjelju od 14.30, a spektakularna finalna utakmica na rasporedu je u 18.00. Oboje možete gledati na glavnom kanalu RTL-a i platformi Voyo.

Iako je Hrvatska underdog u ovoj utakmici, imat će jaku navijačku podršku. U Oslu bi moglo biti 5.000 hrvatskih navijača. Unity Arena u kojoj će se igrati veliko finale prima 15.000 gledatelja, a dosad osim u utakmicama Norveške nije bila ispunjena do posljednjeg mjesta.

Koliko se naših navijača očekuje na tribinama teško je reći, jer mnogi koji žive u Skandinaviji i oko nje u Oslo će doći u svojim aranžmanima. Prije dvije godine u Malmou, jedna tribina iza gola bila je kompletno u hrvatskim bojama, a očekuje se i sad da će kockice preplaviti tribine.

Ono što se može sa sigurnošću reći je da iz Zagreba prema Oslu kreću tri čartera, da je na redovnim linijama prema Oslu protekla dva dana bilo 500 ljudi, a to bi bilo oko 1.050 ljudi u startu. No, najviše ih dolazi iz Švedske i ta brojka sa domaćima u Norveškoj, mogla bi dignuti broj naših navijača i do 5.000. Kako bilo, Danci su, ako gledamo njihove izjave, poprilično uvjereni da danas uzimaju zlato, ali nešto će se pitati i veliko hrvatsko srce.

Mirko Alilović, proslavljeni bivši hrvatski reprezentativni golman, danas vratar Orlen Wisle Plock, za portal Net.hr najavio je povijesnu utakmicu za hrvatski rukomet i čitav sport. Mirko itekako zna kako je to dobiti Dansku, branio je za Hrvatsku na Olimpijskim igrama 2012. u Londonu kad smo ih u 4. kolu skupine B razbili sa +11.

Razgovor smo počeli s Emilom Nielsenom, fantastičnim vratarom Danske koji na SP-u brani sjajno. Prema statistici IHF-a, najbolji je golman turnira sa 43.0% obrana. Ima 112 obrana iz 260 upućenih šuteva suparnika u osam utakmica na prvenstvu u kojima je nastupio. Ima li taj čovjek uopće slabosti?

"Ne znam što bi rekao. Mali je toliko sazrio u posljednje tri godine u Barceloni da je to brutalno. Napredovao je koracima koji su veliki i nevjerojatni i samim time što je on u Barceloni posjeo na klupu jednog Pereza De Vargasa to dovoljno govori o njegovoj kvaliteti. Nezahvalno je pričati ima li slabosti ili ne, sigurno da ima. Evo, vidjeli smo u polufinalu protiv Portugala, Portugalci su mi prvih par šuteva šutnuli gore, iz prolaza, ali kasnije im je i to pohvatao. Emil Nielsen toliko je kvalitetan vratar da se prilagođava situaciji", kazao nam je u uvodu Mirko Aliović.

Emil Nielsen fizički odstupa od klasičnog danskog golmana...

"Nije tipičan skandinavski golman, malo je krupniji, nije klasični vitki i brzi golman kao što je bio Landin, Kasper Hvidt, Svennson itd. Nielsen je nešto drugačiji kao i Kevin Møller, ali Nielsen je nešto drugačiji i brutalan je, ali nadam se da protiv Hrvatske neće biti na nivou. Nitko dosad protiv nas nije imao neki dobar dan i uvjerljivu statistiku osim Mađara Bartosza i nadam se da ćemo tako nastaviti i da nećemo razbraniti suparničke golmane. Ima i Hrvatska isto adute na golu Kuzmanovića i Pešića, bit će zanimljivo".

Mirkova očekivanja u utakmici? Danska je vrlo jaka, ali imamo i mi svoje adute...

"Kao što sam rekao prije Francuza, da se igra u Areni Zagreb, bez obzira protiv koga igrali, šanse su 50-50 maxsimalno, bez obzira na ime i renome suparnika. Nitko ne može u jednom takvom ambijentu biti favorit protiv nas. E sad, puno će toga ovisiti o jednom bitnom detalju - atmosferi. Ako u Oslu u Areni naši navijači budu u većini, mislim da smo mi u Oslu u prednosti. Euforija će nositi Hrvatsku, gurat ju dalje. Ako tu opet bude 10-12 000 Danaca koji će onako malo gušiti tu atmosferu, opet će naši ja vjerujem doći do izražaja i gurat naše. Uz veliku podršku sve je moguće. Naravno, Danci su favoriti, svi to govore i jesu favoriti, u pravu su svi."

Gdje je onda naša prilika, što Hrvatska mora na terenu napraviti protiv Danske da dođe u šansu za pobjedu?

"Danci igraju brutalno, pregazili su svakog dosad, ali vjerujem da nisu naviknuli na situaciju neizvjesnih 15 minuta utakmice u posljednjoj dionici. Znači, ako ih dovedemo u neizvjesnu završnicu, ako izdržimo toliko, oni na ovom SP-u ne znaju plivati u tim vodama pa i na OI su čak osvojili uvjerljivo zlato. Ukoliko ih dovedemo u nemirne vode, mislim da nam se otvara velika šansa. To nam je prilika."

Danci podcjenjuju Hrvatsku, barem prema tonovima i izjavama. Uvjereni su u četvrtu zvjezdicu na dresu. OK, imaju samopouzdanja, ali opet...

"Samouvjereni su s pokrićem, imaju pravo na to, trostruki su svjetski prvaci, aktualni olimpijski pobjednici, aktualni europski doprvaci, oni su jedna rukometna i sportska dinastija kao što su bili Francuzi od 2007. do 2016. Danci imaju pravo na to, rezultati stoje iza njih, ali svakoj dinastiji jednom dođe kraj. Rekordi su tu da se ruše, dinastije su tu da se mijenjaju. Mogu biti samouvjereni, ali ajmo vidjeti Dance zadnjih 10 minuta kad je egal ili jedan gore ili dolje gol, ajmo onda vidjeti kako će se ponašati. Dosad im je sve išlo podmazano, kao po loju, 7-8-10 ili 15 razlike, pa je lijepo igrati smiren i pritom se zabavljati. Ajmo vidjeti kako ti igrači reagiraju kad je gusto".

Igraju li Danci šablonizirano? Naša 5-1 obrana mogla bi biti dobitna formula za Dansku...

"Naša 5-1 obrana jako je neugodna, a jedina njihova prednost je ta što imaju igrače koji su vrlo vrlo jako jedan na jedan i taj Gidsel koji iz ničeg proizvede nešto, uvijek nešto iskemija. U tom segmentu ćemo morati biti čvrsti i ako im zaustavimo igru jedan na jedan da ne moramo spajati i pomagati, mislim da smo tu napravili puno posla onda s linijom koja pokriva rupe i ajmo reći dugi pas, da se ne lomi zona i da daje vremena dvojkama da spajaju, onda će biti odrađena većina posla, ali imaju oni svojih dobrih šutera, odlična krika, odličnu obranu, neće samo to biti ključ. Bit će ključ to da će Hrvatska trebati odigrati jednu kompletnu utakmicu - od obrane, tranzicije, pozicijskog napada i vraćanja u obranu. Sve će trebati biti savršeno da se dobije jedna Danska praktički na domaćem terenu. Ovo što smo ponijeli iz Zagreba, samo neka nas tako nosi, plovimo na tom valu, euforije, navijača, opuštenosti. Napravili smo više od planiranog i što je bilo zacrtano. Hrvatska je u finalu Svjetskog prvenstva. Opustite se dečki, medalja je u džepu", objašnjava Alilović.

Da, nemamo što izgubiti...

"Nemamo, ako izgubimo, svi su očekivali, ako dobijemo, daj Bože, pokorili smo svijet i to je to."

Znači, ne možemo govoriti o nekoj šablonskoj igri Danske?

"Nema tu previše šablona, pa jedan Gidsel koji uzme loptu na desnom beku i završi na lijevom ili Pytlicku koji šutne s deset metara. Nema tu šablone, bar ja tako mislim. U redu, igra im je jedan na jedan većinom, kad bek polomi svog čuvara da mu trojka i četvorka spajaju i onda lopta ide dalje i radi se višak ili se traži pivot. To su, manje - više sve te skandinavske i njemačke ekipe, tako igraju, nema tu previše tajni."

I za kraj, Alilović je poslao poruku hrvatskim reprezentativcima...

"Dečki, napravili ste ono što se od vas očekivali, ušli ste u polufinale, napravili ste ono što od vas nitko nije očekivao, razbili ste Francuze i ušli u finale. Sad samo s osmijehom na licu, bez grča koji je bio dosad, na valu euforije, zadovoljstva i sreće, uživajte i igrajte. Ja vjerujem da mi to možemo", zaključio je Mirko Alilović.

