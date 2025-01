Nakon Veselina Vujovića, okrenuli smo broj Mirka Alilovića. Tresli smo se i dalje. Teško je bilo kontrolirati emocije zbog svega što se dogodilo u utakmici Hrvatske i Mađarske u četvrtfinalu Svjetskog rukometnog prvenstva.

"Strašno, strašno, puls mi je na 180 valjda, srce mi hoće iskočiti, eksplodirati", kazao nam je uzbuđeni legendarni hrvatski vratarski as Mirko Alilović. Njemu je posebno emotivno, jer svakodnevno se čuje s tim dečkima, a nekad je i bio vratar reprezentacije i osvajao medalje. Potpisnik ovih redaka rekao mu je da smo prestari za ovakve drame...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia

"Preživio, sam ali bježi čovječe, baš smo prestari. Ludilo stari, ovo je stvarno ono... Burki moj, tko je ovako nešto mogao i predvidjeti. Ulog je bio velik, četvrtfinale, drama, polufinale u igri, mogu zamisliti kako im je bilo, kako im je sad. Očekivao sam napetost, ali da ćemo imati toliko problema s ozljedama, s fizičkim stvarima, strašno, ma strašno... strašno što se nama događa", govori Mirko i dodaje:

"Svi su junaci, svi su zaslužili naklon. Realno, fizički se svi u Hrvatskoj raspadaju, jedva ljudi stoje na nogama i oni ovako nešto kreiraju. Marta šepa, svi su načeti, svi imaju problema, Srna ima problematičnu ložu i odigra 55 minuta. Ono, nevjerojatno. Kakav karakter, kakva borba, kapa do poda. Kad je Lekai zabio gol za 4 razlike 6 minuta prije kraja, sumnjam da je itko mislio u Hrvatskoj i dijaspori, u Areni Zagreb, da će dobiti, jedino su oni vjerovali. Meni samo nije jasno zašto Igor Karačić nije igrao, samo me to zanima, jer on bi donio nešto više u ključnim trenucima, a nije ga bilo. Sve u svemu, naklon do poda svima."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Hrvatska muška rukometna reprezentacija plasirala se u polufinale Svjetskog prvenstva, u četvrtfinalnom susretu je u punoj zagrebačkoj Areni svladala Mađarsku sa 31-30 (16-16).

Junak utakmice postao je Marin Šipić golom u zadnjoj sekundi utakmice. Najefikasniji u sastavu Hrvatske bio je Filip Glavaš sa šest golova, Šipić i Zvonimir Srna dodali su po pet, dok je Mađarsku predvodio Zoran Ilić s osam pogodaka.

Ovom pobjedom Hrvatska je stigla do svog prvog polufinala na svjetskim prvenstvima nakon osam godina kada je u Francuskoj bila četvrta. Zadnju medalju osvojila je prije 12 godina kada je bila brončana u Španjolskoj. Usto, Hrvatska ima i jedno zlato (2003. u Portugalu) te tri srebra (Island 1995., Tunis 2005. i Hrvatska 2009.).

Tekst se nastavlja ispod oglasa