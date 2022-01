ČUDAN PRIZOR / Kakvu je poruku htio poslati? Hrvatski navijač ušuljao se među Crnogorce, pogledajte što je imao u rukama

Francuski rukometaši ostali su u igri za polufinale EURA svladavši u ponedjeljak u 3. kolu 1. skupine u Budimpešti Crnu Goru s 36-27 (16-12). Crnogorci su se odlično držali sve do 25. minute (11-11), kada su se Francuzi do poluvremena odvojili na četiri gola razlike, a u drugom dijelu narasla je i do deset razlike. Crnogorski rukometaši imali su veliku podršku brojnih navijača na tribinama, a među njima je bio i jedan gospodin koji im se priključio sa šalom Hrvatske.