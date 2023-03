Nakon poraza od Nizozemske u Eindhovenu prije 4 dana u kvalifikacijama za EP 32-27, u izborničkom debiju na klupi Hrvatske Gorana Perkovca, naši rukometaši u nedjelju u Osijeku (20.15) igraju uzvrat protiv momčadi koja, kao što smo to i sami mogli vidjeti, niti malo nije bezazlena a pogotovo ne mačji kašalj.

Igrač takvog kalibra treba reprezentaciji

Utakmica u Eindhovenu bila je povratnička za Manuela Štrleka, naše proslavljeno lijevo krilo, čovjeka koji je posljednji put za Hrvatsku nastupio 2021. u u Montpellieru na kvalifikacijskom turniru za Olimpijske igre u Tokiju.

Novi izbornik Goran Perkovac vratio ga je u reprezentaciju a igrač takvog kalibra treba hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji koja se želi vratiti na ispravni, pozitivni i pobjednički kolosjek. Javio nam se Manuel Štrlek u petak pred večer kako bi za Net.hr podijelio dojmove.

"Dobro sam i u punom treningu. Bio sam uzbuđen zbog svog povratka u dres reprezentacije Hrvatske. Osjetio sam pozitivnu nervozu prije utakmice. Bio je jako dobar osjećaj obući dres Hrvatske i istrčati na zagrijavanje u Eindhovenu, slušati himnu... Ostaje žal za tim porazom, ali kao što ste i sami rekli - prvi mačići se u vodu bacaju. Ne treba gledati tragično na taj poraz. Novi izbornik, tu je i dosta novih igrača. Trebat će sigurno vremena da se posloži okosnica reprezentacije što se tiče igre, jer ima nekih izostanaka. Vjerujem da Nizozemsku u Osijeku - pred našim navijačima - možemo dobiti. Veselim se sljedećim utakmicama, treninzima i mislim da ova reprezentacija ima jednu budućnost ali treba nam malo vremena da sve sjedne na svoje, da se kockice i mozaik igre poslože", kazao nam je u uvodu Manuel Štrlek.

Što se dogodilo u Eindhovenu da su Nizozemci vas i vaše suigrače u reprezentaciji Hrvatske tako nadigrali?

"Ništa nerealno. Znate, ljudi koji možda ne prate rukomet svakodnevno, koji ne znaju da je taj Luc Steins u Parizu već dvije godine jedan od glavnih igrača koji nosi tu uglednu rukometnu momčad. Što se tiče Kay Smitsa, on nastupa za Magdeburg, klub koji je prvak svijeta i vodeći u Bundesligi. Oni su i u četvrtfinalu Lige prvaka a Smits igra ključnu ulogu, zabija po 10-15 golova tako da... I ovi drugi igrači su kvalitetni, igraju po kvalitetnim klubovima. Nizozemska je jako dobra reprezentacija koja je 4 do 5 godina na okupu. Ljudi koji nisu skroz u rukometu, koji ovaj sport prate nekako paušalno, možda bi podcijenili Nizozemsku i ali imaju kvalitetu. Po meni naravno, taj rezultat u Eindhovenu i poraz od -5 nije realan. Vjerujem da smo mi kvalitetna momčad ali oni su odigrali jako dobru utakmicu. Mi smo bili malo spori, malo smo prolazili kroz sredinu u u obrani. Nismo bili na nivou i dogodio se poraz. Znamo koje stvari trebamo popraviti u uzvratu", objašnjava nam Manuel Štrlek.

'Trebamo biti gušći u sredini i moramo zabijati više lakih golova'

Koje stvari trebate popraviti?

"Trebamo biti gušći u sredini i moramo zabijati više lakših golova. Mislim da smo imali jedan gol samo iz kontre a danas u modernom rukometu, kad se igra itekako ubrzala, teško je bilo koga napadati na postavljenu zonu. Treba tu tražiti neki napredak u igri za pobjedu u Osijeku".

Naravno, u Osijeku se ide na pobjedu. Ništa osim toga ne dolazi u obzir. Hrvatska ima bolji roster i kvalitetnije igrače od Nizozemaca.

"Sigurno da pred našim navijačima želimo pobijediti Nizozemce i završiti ovaj kvalifikacijski ciklus pobjedom. Uvjeren sam da mi to možemo. Ali, morat ćemo popraviti neke stvari. Ako ćemo igrati ovako isto, nemamo što tražiti u toj utakmici. Ali, vjerujem da ova reprezentacija, ovaj skup momaka, može puno bolje makar će trebati vremena da se stvari poslože - sjednu na svoje mjesto. Imamo kvalitetu i siguran sam da ćemo ju pokazati u nedjelju".

Što vam je rekao Goran Perkovac, što očekuje od vas?

"Rekao je da želi u reprezentaciji Hrvatske postaviti jedne dobre temelje, za narednu godinu, godinu i pol sigurno da bude jedna te ista okosnica ekipe, da nema tu previše promjena, da se u godinu dana ne promijeni i ne mijenja puno igrača. Od mene osobno je tražio dobar doprinos u igri u toj tranziciji - u kontri i polukontri".

Manuel, kad ste ponovno sad zaigrali za reprezentaciju je li vam to bila osobna satisfakcija, pobjeda?

"Pa ne bih rekao da je to za mene bila neka osobna pobjeda, pa nisam se borio protiv nikog. Naravno da je svojevrsna satisfakcija kad obučeš nacionalni dres, opet biti tu u reprezentaciji Hrvatske, među dečkima s kojima si doslovno proveo čitav život svoje profesionalne karijere. Da, lijepo je ponovno biti tu, slušati himnu. Kažem, bila je tu prisutna neka određena pozitivna nervoza malo jer igrati za Hrvatsku je jedna lijepa stvar. Igrati za Hrvatsku, svoju zemlju izuzetno je ponosno. Jer, posljednji put igrao sam za Hrvatsku prije dvije godine. Na tom kvalifikacijskom turniru za Tokio, nakon onog Egipta, turniru smo igrali prvo s Francuskom, pa s Portugalom pa tu posljednju utakmicu s Tunisom".

'Gledam samo naprijed, ne osvrćem se što je bilo'

Zašto vas nije bilo u reprezentaciji Hrvatske? Upitnici na ovo pitanje i dalje su u zraku...

"Ne bih se volio vraćati na to, osvrtat se... Što je bilo bilo je - to je prošlost, iza mene i gledam samo naprijed. Za mene je sport uvijek novo dokazivanje svaki dan i želim gledati samo prema onom što je ispred mene. Sad, što je bilo, što se dogodilo, sve to treba ostaviti po strani i koncentrirati se na ono što dolazi. Ja tako razmišljam i za mene je svaki novi dan neka nova borba. Na taj način vam ja gledam na sport".

Što ste si u reprezentaciji rekli nakon poraza u Eindhovenu?

"Isto na temelju ovog što sam vam rekao, u sportu nema previše vremena za razmišljanje kad izgubiš što je bilo, što se dogodilo... Sigurno smo svi svjesni da ovo nije bilo dobro, da može i mora to biti puno bolje, da nam igra mora biti na puno višoj razini. Svjesni smo svi da naša igra protiv Nizozemske nije bila dobra, da to mora biti puno bolje. Nema neke negative. Treba razmišljati pozitivno, vjerovati da možemo bolje, da će biti bolje... Moramo trenirati jače i pokazati se u boljem svjetlu već u sljedećoj utakmici u nedjelju".

'Svaki trening mi je novi izazov i nova borba'

Na koliko ste vi ukupno posto što se tiče igre i što još morate popraviti u vašoj igri da bi bili onaj pravi Manuel Štrlek?

"Iskreno, uvijek vam u sportu može bolje i treba težiti boljem. Vjerujem da imam konstantu dugi niz godina. Naravno, ima nekad boljih i lošijih trenutaka. Svaki trening je novi izazov, nova borba... Pokušavam ostati na nivou na fizičkom planu, da mi je fizička sprema dobra-kao i u igri, realizaciji i u obrani... Želim biti na određenom nivou na kojem sam bio. Radim stalno na sebi i pokušat ću igrati na najvišem mogućem nivou što je duže moguće".

Zadnja 4 natjecanja, ako računamo i spomenute kvalifikacije za OI u Tokiju, hrvatska rukometna reprezentacija nije odigrala dobro i nije polučila rezultat. U redu, na EP-u u Mađarskoj i Slovačkoj korona je krojila dosta toga. Međutim, bilo je tu generalno loših i razočaravajućih rezultata. Kako to komentirate, kako na to gledate, jeste li svjesni pada kvalitete igre reprezentacije i što je potrebno da se hrvatski reprezentativni rukomet vrati tamo gdje mu je i mjesto, u sami svjetski vrh?

"Tome svemu je sigurno doprinijelo što se promijenilo dosta igrača, jedna promjena generacije isto. Također, na rukometnoj sceni su se pojavile neke druge reprezentacije, druge su sad generacije igrača i jako vam je teško u sportu, u rukometu, dugi niz godina biti u vrhu. Možemo se pohvaliti i hvala Bogu na tome da smo 20 godina bili sam svjetski vrh, imali kontinuitet polufinala i bili u borbama za medalju. U sportu se događaju razne stvari koje utječu, koje dovode do padova i uspona. Upali smo u malu rupu ali vjerujem da ćemo u narednom periodu vratiti se na taj put. Kvalitetu imamo i nekad u sportu treba i mala doza sreće da se neke stvari poklope. Nadam se da je pred nama svjetla budućnost", zaključio je Manuel Štrek.