Neki su mislili, palo im je napamet sigurno da će Ivica Obrvan, rukometni uglednik, nekadašnji brončani reprezentativac Hrvatske (broncu osvojio u Portugalu na EP-u 1994., zlato na Mediteranskim igrama u Languedoc-Roussillonu - bitnim za hrvatsku reprezentaciju), jedva dočekati prvi poraz Gorana Perkovca pa da udari džonom.

'Plasman na EP ne može izostati bez obzira na ovaj poraz'

Jer, Obrvan je bio jedan od kandidata za izbornika i lagali bi, lagao bi i on kad bi rekao da nije tužan time što nije dobio posao koji je jako htio, pomalo i razočaran... Ivica Obrvan pokazao je kakav je gospodin. I ne Ivice, mi vam nećemo izjave izvući iz konteksta. Javio nam se Ivica danas nakon poraza hrvatskih rukometaša u Eindhovenu.

"Gledajte, i prije ove utakmice i sad nakon - kvalifikacije za EP su dosta komotne za sve dobre reprezentacije. Nama plasman na EP ne može izostati bez obzira na ovaj poraz. Mi smo dosta bolja reprezentacija od Nizozemske, to je svima jasno i dosta lagano smo izgubili ovu utakmicu - bez obzira na debi novog izbornika i mali broj treninga. Hrvatska rukometna reprezentacija posjeduje veliku kvalitetu. Imali smo u drugom dijelu situaciju da Nizozemci otiđu na +8. Zadnjih petnaestak minuta, kad smo shvatili da su Nizozemci dosta umorni - jer se praktički Kay Smits koji je postigao osam golova i Luc Steins koji je dodao šest - nisu ni mijenjali. Tada su naši rukometaši shvatili da nemaju Nizozemci šut izvana i počeli su igrati plitku 6-0 obranu, gustu. S Dominikom Kuzmanovićem na golu uhvatili smo priključak. Imali smo dosta dobru šansu da zakuhamo utakmicu, međutim nismo uspjeli. Izgubili smo uvjerljivo, neočekivano, ne možemo biti zadovoljni prezentacijom igre, prije svega u napadu i dobrim dijelom u obrani - možda četrdesetak prvih minuta. Očekivao sam u svakom slučaju da ćemo dobiti, da ćemo biti u boljem izdanju ali to se nije dogodilo", govori nam u uvodu Ivica Obrvan.

'Vjerujem u pobjedu u Osijeku, bolji smo'

Što je bio ključ poraza naših rukometaša u Eindhovenu, odnosno pobjede Nizozemaca - u čemu su nas izdominirali?

"Rekao bih da smo mi od prve minute u pozicijskoj igri 6 na 6 igrali dosta sporo. Nismo imali mogućnost da radimo kvalitetnu igru jedan na jedan, dva na dva - da se iz toga događaju dobre situacije za kružne napadače i prolaske, Silovali smo dosta šut jer nismo imali upravo to što sam kazao. Bili smo usporeni, primali smo loptu na mjestu. Evidentno da u nekim pozicijama, da je bilo nekih novih igrača kao Luka Stepančić u vanjskoj liniji koji nije dugo igrao, da se to poznalo i tu su nas jednostavno Nizozemci izdominirali. U prvom poluvremenu rezultat to toliko nije govorio ali početkom drugog dijela ta napadačka igra se nastavila i tu je bilo nekoliko ishitrenih šuteva. Jako dobra i pametna - mudra igra Nizozemske. Nizozemci su iskoristili sve svoje dobre stvari".

Nizozemci su odigrali sjajnu utakmicu. Možete li nam reći što ih je toliko krasilo protiv naših rukometaša?

To je fantastično razigravanje Luc Steinsa i Kay Smitsa - taj dvojac je napravio prednost koja se na koncu pokazala odlučujućom - da više nismo imali snage i lufta kod zadnjih dobrih 15 minuta - obrambeno prije svega. Nismo jednostavno imali snage ni vremena da napravimo neki veći preokret. Možemo biti zadovoljni kako je odreagirao kako je ušao mali Dominik Kuzmanović na golu. Odradio je posao jako dobro. Zadovoljan sam kompletno - od kad je ušao - pa čitavo vrijeme koje je odigrao Klaricom. On je napravio puno korisnih stvari - otete lopte, korektna obrana... Imao je i nekoliko vrlo bitnih golova. Nemamo puno toga dobrog za istaknuti. Borbenost je bila OK, ne možemo reći da se nisu trudili. Međutim, to nije to i trebat će u sljedećem vremenu puno više treninga, puno više uigravanja nekih linija da bi se nivo igre naše rukometne reprezentacije digao na veći nivo. Ne sumnjam u pobjedu u Osijeku u uzvratu ove nedjelje. Ipak je tu, ne samo razlika u kvaliteti nego i razlika u broju kvalitetnih igrača, koja je neusporedivo na našoj strani. Vjerujem da ćemo mi ostvariti pobjedu. No, ne zanima nas samo pobjeda nego i dobra igra i ukupan dojam", zaključio je Ivica Obrvan.

U 3. kolu skupine 5 kvalifikacija za Europsko prvenstvo iduće godine nizozemski rukometaši su na domaćem terenu svladali Hrvatsku 32-27 (15-13). Utakmica je odlučena u uvodnom dijelu drugog poluvremena kada je Nizozemska pobjegla na sedam golova prednosti što do kraja Hrvatska nije mogla dostići.