Najbolja kazna za Kosa bi bila izbacivanje iz RK Zagreb, a najgora da ga se ostavi

Miloš Kos u ozbiljnim je problemima, ali sam si je ovaj srpski reprezentativac za to kriv. To što je napravio u svlačionici Zagreba, udarivši Mateja Mandića i nanijevši mu teške tjelesne ozljede zbog kojih je morao na operaciju, zbog čega mu je nastup na SP-u, koje će se jednim djelom održati i u Hrvatskoj početkom sljedeće godine doveden u pitanje, nikad se nije dogodilo u bogatoj povijesti kluba. Kulminacija incidenta se dogodila nakon još jedne loše Kosove utakmice, one protiv Nantesa u Ligi prvaka prošlog tjedna u kojoj je postigao jedan pogodak iz sedam pokušaja, ali čitavu sezonu Kos igra slabo.

Suigrači su ga odmah na parketu iskritizirali, a među njima naglasniji je bio Matej Mandić. Priča se nastavlja tako da je odmah po dolasku u svlačionicu, onako bez upozorenja, na aktera, Miloš pogodio šakom u glavu Mateja Mandića koji se srušio na tlo.

Ostali igrači odmah su poletjeli prema Kosu, a prvi među njima Srna koji je uzvratio udarac štiteći svog suigrača, ali zbog udarca je i on suspendiran kao i Kos. Mandić je hitno prebačen u bolnicu gdje je i operiran, a situacija je odjeknula hrvatskim medijima. Pukle su Mandi dvije kosti na jabučici lica i pušten je nakon operacije na kućnu njegu, a Kosa su se suigrači odrekli.

Prema prognozama, oporavak će potrajati od četiri do šest tjedana, ali kako neslužbeno doznajemo iz izvora bliskih reprezentaciji, postoji mala mogućnost da ipak nastupi za Hrvatsku, "sigurno je da nije otpao za SP" - navodi nam izvor.

Oporavak ide dobro i treba vidjeti hoće li ga izbornik Dagur Sigurdsson čekati, ako se i oporavi hoće li braniti s maskom, u kojim utakmicama. Mandić će biti u rosteru Hrvatske 100%, e sad, hoće li biti treći golman, drugi ili prvi, tek treba vidjeti, kao što treba vidjeti hoće li ga Sigurdsson uopće i zvati.

Realno je da na SP-u uz Kuzmanovića drugi vratar bude Ivan Pešić koji brani u velikoj formi za Nantes, ali isto tako može se dogoditi da Mandić brani s maskom na licu, treba vidjeti je li maska uopće dozvoljena, sto je pitanja tu...

"Fizički će biti spreman, ali ne zna se hoće li biti na popisu za SP, možda na onom od 25 igrača, a možda i nastupi u nekim susretima. Sve opcije su moguće", govori nam izvor.

Što se tiče Kosa i Srne, disciplinska komisija donijet će odluku nakon što sasluša sve igrače, još s Matejom nisu razgovarali, a ona se očekuje početkom idućeg tjedna, ali zna se kako je Miloš Kos u ozbiljnim problemima, Zvonimir Srna u manjim.

Za pretpostaviti kako će Srbin biti izbačen iz kluba, sigurno je to da više neće igrati za Zagreb i biti član momčadi, prijeti mu i kaznena prijava zbog koje može i u zatvor (ako ga se prijavi), ali i to da ga RK Zagreb odluči kazniti na najgori mogući način. Staviti ga na tribine, lupiti ozbiljno po džepu i čekati istek ugovora koji mu završava 2026. Znači, dovest ga u situaciju da uopće godinu dana ne igra i da ne zarađuje novac. Po pravilnicima i statutu RK Zagreb postoji ta mogućnost zadržavanja u klubu.

Jer, najbolje za Kosa bi bilo da mu se raskine ugovor, izbaci ga se iz kluba i onda Miloš nađe novi klub, potpiše novi ugovor, dobije novce koje hoće i prođe "nekažnjeno". Kos je popravio nepopravljivu štetu Mateju Mandiću, RK Zagreb i hrvatskoj reprezentaciji, a ako bi mu RK Zagreb raskinuo ugovor, napravio bi mu, u biti - uslugu. Što se tiče Srne, on će dobiti blažu kaznu jer je branio suigrača i bit će u rosteru za SP. Naravno, nije trebao tako reagirati, ali reagirao je u afektu, u brzini, branio Mandu i tako je ispalo.

