U tučnjavi Srne i Kosa najgore je prošao Mandić. Vratar reprezentacije ozbiljno je ozlijeđen

Rukometni klub Zagreb danas je privremeno suspendirao dvojicu svojih igrača, a to su hrvatski reprezentativac Zvonimir Srna i srpski lijevi vanjski Miloš Kos. Razlog suspenzije je fizički obračun u svlačionici Zagrebaša nakon poraza od Nantesa u devetom kolu Lige prvaka, a koji je Kos pokrenuo. Kako doznaju 24sata, najdeblji kraj u cijeloj priči izvukao je naš reprezentativni vratar Matej Mandić.

Isti medij navodi kako su Kosu suigrači prigovarali kako igra loše, a nakon što mu je nešto prokomentirao i Mandić, Kos je ustao i nekoliko ga puta udario šakom u lice. Mandić je navodno u cijeloj priči pretrpio i ozljedu od koje će oporavak trajati između četiri i šest tjedana, zbog čega je upitan i njegov nastup na Svjetskom prvenstvu koje se u siječnju igra u Hrvatskoj, Danskoj i Norveškoj. Nakon što je Kos više puta udario Mandića u sukob su se umiješali i drugi igrači, a Srna je navodno također više puta udario 22-godišnjeg srpskog rukometaša.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Nema se što prigovoriti kritikama suigrača zbog Kosove loše igre jer Srbin u posljednje dvije utakmice šutira katastrofalnih 3/17, a njegove slabe partije komentirao je i trener Velimir Petković nakon poraza od Nantesa: "Imam problem ja, ima on, imamo svi. A kakav on ima problem, ne znam, nešto je duboko. Njega nisam uspio probuditi i to mi je minus, sve ostale jesam. Igrači su mi rekli da ima njihovu podršku, ali treba je i on nama dati. Trebaju mu dva-tri gola. Znate što u rukometu znači lijevi bek, a mi imamo nulu s te pozicije. No, zadnji sam koji ću kritizirati, najteže je ući u glavu igraču."

