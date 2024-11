Matej Mandić svojim je obranama u srijedu zaustavio moćnog njemačkog prvaka Magdeburg i ostavio ga na samo 18 golova.

Zagreb je u svojoj dvorani, pred oko 6000 navijača, pobijedio 22-18 i uzvratio Nijemcima za onaj težak poraz u Magdeburgu 36-24, nakon kojeg su Andrija Nikolić i Ivan Čupić otišli su klupe. Sad Zagrebaši imaju 4 boda, živi su i s optimizmom čekaju nastavak Lige prvaka.

Čak 20 obrana Mandića

Manda je imao čak 20 obrana u Areni Zagreb, na poluvremenu ih je skupio 15, među njima dva sedmerca. Imao je u prvih 30 minuta nestvarnih 70 posto obrana što zvuči potpuno nevjerojatno.

Kad se njega pita, reći će Mandić da je to bila slatka mala sportska osveta za taj težak poraz, ali ne preuzima sve zasluge sebi.

"Čitava je momčad odigrala dobro, posebno u obrani, nisam samo ja zaslužan za pobjedu. Rukomet je kolektivni sport, a ovo za malu sportsku osvetu Magdeburgu, ha, a možda je i bila. Sigurno da je bila", kazat će skromni Manda koji je za portal Net.hr dao intervju...

Ubio Nijemce u pojam

"Ubio" je Nijemce u pojam, nisu nakon utakmice znali što ih je snašlo. Kao da ih je pogodio grom, ali nije grom nego im se dogodio Matej Mandić...

"Što su mi rekli Nijemci nakon utakmice? A, što će reći, čestitali mi, nije im bilo baš pravo sve što se dogodilo, ali to je sport", rekao je u uvodu razgovora dobro raspoložen Matej Mandić.

Da, to je sport. Nekad pobijediš ti, nekad netko drugi. Ovog je puta Zagreb bio taj koji je slavio. Moramo biti realni, malo je bilo onih prije utakmice koji su vjerovali u pobjedu Zagreba protiv Magdeburga.

'Mnogi su nas otpisali'

Nakon onog zamrzavanja na minus 12 u Magdeburgu i odlaska Andrije Nikolića i Ivana Čupića s klupe, uz činjenicu da su izostali ponajbolji igrač ove momčadi Zvonimir Srna i Domagoj Pavlović koji je taman proigrao, malo se realno bilo čemu nadati.

"Otpisali su nas polako mnogi jer smo imali niz poraza i situaciju kakvu smo imali u momčadi. Da se razumijemo, igrali smo mi dobro, ali nedostajao nam je to nešto. Kao da nam je kliknulo sad protiv Magdeburga, potrefilo se i golmanske obrane i obrana čitave momčadi. Naravno, uz obranu je i napad bio na nivou. Sve se nekako fino posložilo i uspjeli smo srušiti veliki Magdeburg što nije mala stvar. Ovo nam mora biti potvrda da možemo i da nastavimo tako dalje".

'Bili smo puni energije, kao da nismo s ovog svijeta'

Manda se nada kako im se poraz iz Magdeburga neće više ponavljati. Još uvijek ne zna što im se dogodilo, pogotovo ne sad nakon ovakve predstave.

"U Magdeburgu smo bili bez energije, ali u srijedu smo u našu Arenu došli kao da nismo s ovog svijeta, puni energije. Da, htjeli smo im uzvratiti. Je, bila je to mala osveta, nismo opet htjeli izgubiti. Htjeli smo odigrati dobru utakmicu."

Game plan je bio pobjednički. Promjena trenera je donijela neku novu energiju. Velimir Petković naslijedio je Andriju Nikolića prije 16 dana.

"Bili smo tih 4-5 dana u Mariboru, držali fokus na Magdeburg cijelo vrijeme. Trener je donio nešto novo, eto, dobro je kliknulo, nadam se da će se tako nastaviti".

'Imao sam dobar osjećaj od jutra'

Mandiću je ovo bila, priznat će to i sam, najbolja utakmica u majici Zagreba...

"Mogu reći da je, definitivno", navodi Matej.

Prije utakmice se osjećao drugačije. Imao je dobri naš Manda onaj osjećaj...

"Imao sam ga, da, probudio sam se u srijedu ujutro, osjećao sam se dobro, drugačije. Imao sam neki osjećaj da ću odraditi dobar posao. Par dana sam se dobro osjećao, rekao sam to je to, samo neka tako ostane. To vam je ono kad znate da bi nešto uobičajeno moglo biti drugačije. Imao sam neki osjećaj da bi mogli odraditi dobar posao, ali nisam mogao ni zamisliti da ću ovako braniti. Posložilo se sve i super je ispalo. To kad tako krene, onda ide, luda utakmica za mene, još razmišljam o njoj i razmišljat ću dugo, samo neka me drži i dalje takva forma i obrane, neka mi ide i dalje, po mogućnosti i do SP-a u Zagrebu", nasmijao se Mandić.

Magdeburg u prvom poluvremenu zabio samo 6 golova iz igre

Magdeburg je bio u klasičnom sastavu ove sezone, Muche se vratio nakon ozljede, nije doduše bilo Webera i Claara, a ovaj drugi je već duže ozlijeđen. Ipak, manje su se problemi osjetili na Magdeburgu nego na Zagrebu.

Da će Magdeburg u prvom poluvremenu zabiti 6 golova iz igre, e tome se baš malo tko mogao nadati. Teško da se i sami sjećaju da im se tako nešto dogodilo. Zagreb se dobro postavio. Plitka obrana u sredini s Walczakom i Gojunom, nema previše izlazaka na vanjske igrače Magdeburga, nema prolaza kroz obranu i ono najvažnije, nije bilo izgubljenih lopti u napadu previše, lopti bačenih u bunar iz kojih Magdeburg zabija lake golove.

"Naša ludost, agresivnost u obrani u kojoj smo stvarno bili borbeni, taj fanatizam, jako smo dobro izgledali i tako je puno lakše igrati svima. Zaustavio sam neke lopte koje možda i nisam realno trebao. Igračima Magdeburga se uvukao strah u kosti. Nisu više znali od kud bi i kako puknuli", govori Matej Mandić.

Plitka obrana u sredini s Walczakom i Gojunom

Plitka obrana u sredini s Walczakom i Gojunom bez previše izlazaka na vanjske igrače Magdeburga i izgubljenih lopti u napadu bili su dobitna formula. Uz, naravno, Mandu na golu...

"Nismo previše izlazili na njihove šutere i to je bio jedan od dogovora prije utakmice. Da probamo biti gusti, da riskiramo šut s krila i šut izvana. Dobro je to funkcioniralo, stvarno jako dobro. Njihova igra jedan na jedan nije toliko došla do izražaja. Uspjeli smo to sve spriječiti i bila je to jedna ključna stvar u utakmici."

Lijepa atmosfera je bila u Areni Zagreb, Mandić se nada da će sad biti još više ljudi na rukometnim utakmicama Zagreba.

Ovakav Zagreb ima smisla

"Znate kako to kod nas ide, kad pobjeđujemo svi te prate, a kad su malo rezultati lošiji, manje je i ljudi, ali iznenadio sam se koliko ih je bilo. Kako bilo, ovakav Zagreb ima smisla i pravi je mamac za publiku. Imamo dobru ekipu, to se zna i to je jasno. Talentirana je to ekipa, ima dosta mladih i zato je tu dosta oscilacija u ekipi. Možda dođe do pada samopouzdanja i to se odrazi na cijelu ekipu, ali ja znam, svjestan sam da ćemo svi dobiti na samopouzdanju ovakvim predstavama pogotovo, da ćemo krenuti u pobjede, pokazati svima što možemo i tko smo zapravo", zaključio je Matej Mandić.

