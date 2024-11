Hrvatska ženska rukometna reprezentacija priprema se u svojoj uobičajenoj bazi u Poreču za nadolazeće Europsko prvenstvo koje zajednički organiziraju Mađarska, Austrija i Švicarska od 28. studenog do 15. prosinca 2024. godine.

RTL Kockica prenosit će sve utakmice hrvatske ženske rukometne reprezentacije na EP-u, a Voyo platforma također će u vaše domove donijeti jedinstveno rukometno iskustvo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Izbornik Ivica Obrvan je objavio završni popis s imenima 20 rukometašica no zbog ozljeda koje su zadobile prošlog vikenda upitne su Klara Birtić i Sara Šenvald.

Osim zajedničkog treninga, reprezentaciju tijekom sljedećeg vikenda očekuju i dvije provjere u sklopu Croatia Cupa. Tako će u petak 22. studenog odigrati susret protiv Sjeverne Makedonije, a dan poslije igraju Sj. Makedonija i Srbija. U nedjelju Croatia Cup će zatvoriti Hrvatska i Srbija.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U srijedu ujutro prije četvrtog treninga na pripremama javila nam se kapetanica reprezentacije Katarina Ježić.

"Imali smo već tri treninga. U ponedjeljak je bio prvi, u utorak su bila dva, danas ćemo imati dvam u četvrtak dva. Krenuli smo jako, a kako bi drugačije i bilo na pripremama za jedno veliko natjecanje. Raspored je gust i mi smo tako jako i krenule", kazala je u uvodu za portal Net.hr Katarina Ježić, kružna napadačica HC Dunărea Brăile i nastavila:

"Atmosfera u reprezentaciji j super. Dobro radimo, počele smo s video analizama i pripremama za utakmice. Svi se dobro osjećamo. Ovo je početak, ali svi smo shvatili ovo iznimno ozbiljno. Mi igračice smo nabrijane maksimalno, imamo zajednčki cilj što je najbitnije. Želimo ostati svi zdravi do početka prvenstva", govori Katarina Ježić i naglašava kako ekipa treba ići utakmicu po utakmicu. Počevši od Croatia Cupa pa do utakmica EP-a.

"Bitno je da ekipa raste iz utakmice u utakmicu. Cilje je proći grupu i vidjeti kolio daleko moramo ići. Moramo vidjeti gdje smo. Naravno, svima je želja da se prođe grupa, da budemo među prve dvije reprezentacije, da prođemo, a onda se svašta može dogoditi", govori Katarina Ježić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prije 13 godina na SP-u u Brazilu prvi je put nastupila za Hrvatsku na jednom velikom natjecanju. Nastupala je za Hrvatsku na četiri Europska prvenstva 2012. u Srbiji, 2014. u Hrvatskoj i Mađarskoj, 2018. u Francuskoj i 2020. u Danskoj i na tri Svjetska prvenstva, 2011. u Brazilu i 2021. u Španjolskoj, te 2023. u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj.

"Uf, davno je to bilo kad sam prvi put obukla dres ženske rukometne reprezentacije, ostarila sam. Baš godine idu, ja sam zapela tamo negdje u 25. i tamo sam još uvijek", nasmijala se Keti koju smo upitali kako su djevojke u reprezentaciji koja je izmjenjena za ovo EP.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Zadovoljna sam kako cure rade, koliko su spremne, pokazale su veliki potencijal i misim da mogu doprinijeti našo igri. Što se tiče suparnica na EP-u, nitko nije lagan i nikako ne smijemo podcijeniti niti jednu ekipu. Svi danas znaju igrati rukomet i nikad ne znaš što možeš očekivati. Znamo tko je i što je Danska, o njima ne treba puno trošiti riječi. S njima i otvaramo turnir. Naravno, bit će teško, ali ne i nemoguće. Moraju na terenu pokazati da su bolje, a do tada ja ne priznajem ništa. Švicarske i Farski Otoci, o njima trenutno ne znam puno, ali igrale smo protiv Švicarske. To je jedna posložena ekipa. I dalje su mlade, ali imaju sad nekog iskustva. Definitivno očekujem tvrdu utakmicu i moramo biti 200% unutra ako ih mislimo dobiti", dodaja je Ježić.

Farski Otoci su u uzlaznoj putanji...

"Ma jesu, da, znaju igrati rukomet, poznajem im trenera ili pomoćnog trenera, bio mi je trener u Castavonovu. Poznajem neki princip njihove igre, ali definitivno će jako puno trčati, igrati jedan na jedan. Imaju glavu i rep i bit će teško ako ne budemo sto posto unutra. U svakoj utakmici ako nismo sto posto, ako nećemo biti prave, nećemo moći dobiti, protiv bilo koje ekipe".

Medije je protekluh dana posebno zanimala izbornikova odluka da s popisa izostavi tri igračice koje su posljednjih godina bile stalne članice ekipe. Riječ je o Tei Pijević, Valentini Blažević i Ćamili Mićijević.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Izbornik je u ponedjeljak na okupljanju još jednom ponovio da je to njegova odluka za ovo natjecanje koje bi trebalo biti početak slaganja ekipe za novi četverogodišnji ciklus koji završava s Olimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. godine.

"Gledajte, izbornik ima otvorene ruke birati igračice koje on smatra da trebaju biti na pripremama i samom natjecanju. Naravno da je meni žao, ali na izbornikovu odluku nitko od nas nije mogao utjecati niti bi itko se miješao u izbornikove odluke jer su to trenerske stvari, a mi smo igračice. Žao mi je, nedostaju mi, čula sam se ja s njima, ali nemamo baš puno vremena za razmišljanje o tome. Ne bih htjela ulaziti u detalje našeg razgovora, znam sve, ali nije na meni da komentiram niti bi išta otkrivala, jer to je nešto samo naše."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

I za kraj, Keti nam se osvrnula i na medijsko pisanje u kojem nekako često dominiraju loše stvari, a manje dobre.

"Znam to, loše stvari se bolje čitaju, klikaju, imaju više page vieowa nego kad se nešto dobro dogodi. To je tako, loše vijesti se čuju dalje i odjeknu više nego dobro. Nije to samo kod nas, nego generalno u svijetu je to tako. Negativne vijesti se brže šire nego pozitivne, nije to nikakva novosti nego naša stvarnost i realnost. Više će ljudi komentirati na lošije contente, članke, videe, bilo što nego na dobre, pozitivne. Nije da me to čudi", zaključila je Katarina Ježić.

POGLEDAJTE VIDEO: 29. studenog kreće Europsko prvenstvo za rukometašice, pomlađena Hrvatska počela s pripremama