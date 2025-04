Juniori RK Zagreba stigli do pobjede u novome natjecanju: Pali su susjedi u rapsodiji golova

U svom drugom nastupu u sklopu juniorske Lige prvaka za rukometaše – novog EHF-ova natjecanja službenog imena EHF YOUTH CLUB TROPHY – rukometaši Zagreba stigli su do prve pobjede.

U dvoboju igranom u One Veszprem Areni u Veszpremu, rukometaši Zagreba svladali su ekipu Vojvodine rezultatom 43:41.

Uvodnih osam minuta susreta igralo se gol za gol, a vodstvo se smjenjivalo čas na jednu čas na drugu stranu.

Do prvog dvostrukog vodstva, pogotkom Alekse Radenkovića iz sedmerca u 9. minuti, dolazi ekipa Vojvodine, a na polovici prvog poluvremena, dakle u 16. minuti, Vukašin Pavlović iz prolaza pogađa za vodstvo svoje ekipe 9:12.

Imala je Vojvodina i +4 (9:13), ali naši se dečki ne predaju te u 21. minuti pogotkom Martina Pajalića iz kontre dolaze do vodstva 15:14.

Loša vijest za trenera Tina Budija stigla je u 23. minuti kada je direktan crveni karton zaradio Marin Milošević, a bez njegovog doprinosa u obrani pokazat će se da nije bilo lako igrati.

Čak 44 pogotka vidjeli smo u prvom poluvremenu, a na odmor se otišlo s rezultatom 22:22.

Nastavak utakmice bolje otvaraju rukometaši iz Novog Sada koji u 40. minuti pogotkom Andrije Rakovića iz kontre dolaze do prednosti 27:30, da bi pet minuta kasnije Vukašin Pavlović zabio iz polukontre za novih +4 (30:34) Vojvodine.

Međutim, baš kao i u prvom poluvremenu naši se dečki odbijaju predati. Nošeni s nekoliko vezanih obrana Dominika Pleše polako sustižu prednost Novosađana, a u 48. minuti Matija Postružin pogađa iz prolaza za novo izjednačenje (34:34).

U posljednjih deset minuta susreta ušlo se s 37:37 na semaforu, a trener Vojvodine Boris Žarković u 51. minuti susreta pozvao je novu minutu predaha.

I u posljednjih smo deset minuta susreta gledali igru gol za gol u kojoj bi Vojvodina povela, a naši dečki uporno stizali. I bilo je tako sve do 59. minute kada s dva vezana pogotka Roka Guine Zagreb dolazi do vodstva 42:40. Interesantno, bilo je to prvo vodstvo Zagreba nakon 4:3 tamo još s početka utakmice.

Pozvao je trener Žarković i posljednju minutu predaha, ali uspjeli su rukometaši Zagreba zadržati prednost i na koncu slaviti rezultatom 43:41.

Najbolji u redovima Zagreba bli su Petar Šprem i Vito Raguž s po šest pogodaka, dok su po pet golova postigli Roko Guina, Toma Pikelja i Josip Janjić. Rafael Erceg imao je četiri, a Dominik Pleša 10 obrana.

Kod ekipe Vojvodine najbolji su bili Vukašin Pavlović s 12, odnosno Marko Jokić s deset pogodaka. Čak 14 obrana na vratima je skupio Dušan Zekić.

