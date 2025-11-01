Martinović: 'Imamo toga za popraviti, na Euru želimo pokazati da nismo slučajno viceprvaci svijeta'

Hrvatska rukometna reprezentacija poražena je u drugoj prijateljskoj utakmici sa Švicarskom. Domaćini su u Luzernu slavili 30:28.

Zbog tehničkih problema organizatora u Švicarskoj prijenos utakmice je nažalost i danas bio otkazan, stoga se još jednom ispričavamo.

Za RTL Danas se iz Švicarske javila Maja Oštro Flis kojoj je utakmicu prokomentirao novi kapetan Hrvatske Ivan Martinović.

Čudna utakmica. Švicarci su uvijek bili dovoljno blizu i ovaj put pred kraj pobijedili.

"Prije svega, čestitam Švicarskoj na pobjedi. Velika hvala svim navijačima koji su došli. Svi smo imali osjećaj kao da igramo doma, kao neki mali Zagreb. Atmosfera je stvarno bila nevjerojatna. Što se tiče utakmice, ima tu još dosta za popraviti. I u obrani i u napadu. Imali smo i dosta tehničkih grešaka. U obrani nismo spajali kako treba. Treba ovo dobro analizirati i pripremiti se za dalje."

Koliko može Hrvatska na Euru?

"Vidjeli smo otprilike di smo. Ima još dosta za popraviti. Fali nas dosta, ali to ne treba biti isprika. Svi koji su tu daju sve od sebe. Danas je falilo tih 10-20 posto što svi moramo dati više, ali bit će dobro. Jedva čekamo sljedeće pripreme jer ovo je već nažalost gotovo."

Hrvatska na Euro stiže kao viceprvak svijeta.

"Želimo pokazati da ono nije bilo slučajno u Zagrebu. Pozivam sve navijače da nam opet daju onakvu potporu i da opet daleko odemo."

Koliko je lijepo nositi kapetansku vrpcu i kakve mu je savjete dao Duvnjak provjerite u videu na vrhu članka.